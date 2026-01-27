AKTUELNO

MRDIĆ RASKRINKAO PONOŠEVOG SARADNIKA: Neka kaže zašto ga zovu Babun! – Teške optužbe za predatorsko ponašanje i rad za strane službe!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Narodni poslanik Uglješa Mrdić izneo je šokantne tvrdnje na račun Stefana Janjića, najbližeg saradnika Zdravka Ponoša. U svom obraćanju, Mrdić nije birao reči, iznoseći detalje iz Janjićeve prošlosti koji su odmah zapalili društvene mreže.

"Babun" i skandali sa fakulteta?

Mrdić je javno postavio pitanje o nadimku koji prati Janjića, ali se tu nije zaustavio. On je optužio Janjića za nedolično ponašanje tokom studija, navodeći da je bio poznat kao "seksualni predator".

"Seksualno je uznemiravao profesorku Pravnog fakulteta, ali i mlade studente oba pola", tvrdi Mrdić.

Ko ga je spasao krivične odgovornosti?

Prema rečima narodnog poslanika, Janjić se izbegao zakonske posledice samo zahvaljujući intervenciji svog sadašnjeg lidera. Mrdić ide i korak dalje, tvrdeći da je ta "usluga" dovela do toga da Janjić postane saradnik jedne strane službe iz regiona.

"Krivične odgovornosti spasao ga je sadašnji lider, što je rezultiralo time da kasnije počne da radi za stranu službu iz regiona", rekao je Mrdić u snimku koji kruži internetom.

Pogledajte snimak celog obraćanja i saznajte sve detalje ove afere:

Autor: Dalibor Stankov

#Skandal

#Stefan Janjić

#Uglješa Mrdić

#Zdravko Ponoš

#afera Babun

#narodna skupština

#strana služba

