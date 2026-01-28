Spasić: Visoki saveti sudstva i tužilaštva dostavili mišljenja o pravosudnim zakonima

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost odbacuje kao neosnovane tvrdnje dela javnosti o tome da Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva nisu dostavili svoja mišljenja o pravosudnim zakonima, jer su ta mišljenja dostavljena i objavljena na sajtovima ovih institucija.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Uvidom u oficijelne sajtove Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva jasno se vidi da su, pre zaključenja parlamentarne rasprave, dostavili svoja mišljenja o pravosudnim zakonima. To je nesporna činjenica i ne razumem otkud drugačija viđenja ove stvari", naveo je Spasić i dodao:

"Dakle, procedura nije prekršena i Poslovnik Narodne skupštine nije prekršen. Nema zakonskih smetnji da se pravosudni zakoni, koje je predložio narodni poslanik Uglješa Mrdić, usvoje i postanu deo pravnog prometa Republike Srbije" - zaključio je Spasić.

Autor: Iva Besarabić