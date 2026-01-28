AKTUELNO

Politika

'VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI' Vučić se oglasio i uputio snažnu poruku: Ne mogu antidržavni elementi da vode državu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novu važnu poruku na Instagramu - da vreme odgovornosti dolazi.

Prema predsednikovim rečima, koje je objavio na svom zvaničnom Instagram nalogu "avucic", zajedno sa kadrovima jezivog nasilja koje su blokaderi izazivali na ulicama Srbije u poslednjih godinu dana, njima sada sve više smeta što je stiglo vreme odgovornosti.

- Ne mogu antidržavni elementi da vode državu. Mene je Zorana pozvala, nisam se čuo sa Zoranom tri godine. Ona mene pozove, ja joj se javim, pristojan čovek, kaži Zorana: "Samo hoću da ti kažem da je policija vršila pritisak na mene da si ti kriv za to i to". Onda sam to čuo isto i od Gorana Vesića. Oni nisu smeli da idu u završetak operacije, koja je potpuno spolja smišljena, i gde je trebalo da se završi bez izbora, bez ičega, nasiljem. Na najgori mogući način. Međutim, shvatili su da bi cena bila previsoka, jer ima mnogo onih koji su odani ustavnom poretku i državi Srbiji, posebno naroda. I to je bilo razlog zašto nije došlo do rušenja države - poručio je predsednik Srbije u snimku.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Poruka

POVEZANE VESTI

Politika

'VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI' Vučić jasno poručio: Postoje ljudi koji su umislili da su gospodari života i smrti, a ovo će ipak na kraju biti pravna drž

Politika

VUČIĆ UPUTIO SNAŽNU PORUKU: Oni neka nastave da me mrze, a ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za naš narod

Politika

'VREME ZA ODGOVORNOST DOLAZI' Vučić objavio važnu vest za građane Srbije (VIDEO)

Politika

ZA MENE NE POSTOJI NIŠTA VAŽNIJE I PREČE' Oglasio se Vučić i poslao JAKU poruku građanima Srbije (FOTO)

Politika

'NARODE NE DAJTE DA VAS PLJAČKAJU' Vučić o upisu prava na nepokretnosti: Ne trebaju vam ni advokati, ni notari, dovoljna je prijava, a država će da ur

Politika

'MORAMO DA SAČUVAMO I ODBRANIMO NAŠU SRBIJU' Predsednik Vučić objavi moćnu poruku (FOTO)