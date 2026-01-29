NIKADA MRŽNJA NIJE POBEDILA DOBRO Ministarka Mesarović o sramnoj proslavi hrvatskih rukometaša: Mi smo odabrali da se takmičimo po rezultatima i snazi ekonomije

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na Instagramu naglasivši da po ko zna koji put svedočimo sramotnim prizorima iz susedstva, komentarišući proslavu rukometne reprezentacije Hrvatske uz pesmu Tompsona.

-Po ko zna koji put svedočimo sramotnim prizorima iz susedstva. Hrvatski sportisti očigledno ne mogu da proslave nijedan uspeh a da se njime ne veličaju zločini i stradanje srpskog naroda po stihovima i notama osvedočenog ustaše Tompsona.

I to nas više ne može iznenaditi. Iznenađuju nas oni kojima je ovde ta ideologija nešto što je sasvim normalno. Nećete danas čuti nijednu osudu ovog neoustaškog pira od onih koji se zaklinju u Piculu i kojima je draži on nego legitimno izabrani predstavnici sopstvenog naroda. Hrvatska je danas sigurna kuća onima koji su u prethodnoj godini hteli da nam sruše državu, a danas se baškare po Dubrovniku i hrvatskom primorju. Nikada mržnja nije pobedila dobro!

Koliko god da smo stradali od ustaške kame, inat koji nosimo u svojim genima sačuvao nam je krsnu slavu, ime, identitet i ljubav prema svojoj Srbiji.

Tužno je što je danas nekima stepen mržnje koji će pokazati prema Srbiji jedini kriterijum kojim se upravljaju. Mi smo odabrali da se takmičimo po rezultatima, snazi ekonomije, vojske, privrede, novim kilometrima autoputeva, u energetici, broju zaposlenih… to je politika koju je uspostavio naš predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević! Ponosni smo na svoju zemlju i ljubav prema njoj- mržnja nikada ne može i neće pobediti! Neka živi večno naša otadžbina Srbija- napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

Autor: S.M.