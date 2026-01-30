Ministar Mali: Moramo u najbržem roku ispuniti zadatke iz evropske agende

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas posle prvog sastanka Operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji da Srbija u najbržem roku mora da ispuni sve zadatke iz evropske agende, jer nema vremena za gubljenje.

"Srbija se nalazi na evropskom putu i cilj nam je da ubrzamo naše evropske integracije, kojima treba da se bavimo na dnevnom nivou, da rešavamo sva tehnička pitanja oko pristupanja, da usklađujemo naše zakonodavstvo sa evropskom legislativom. Ubrzavamo pripreme svih zakona i podzakonskih akata, kako bi u što kraćem vremenskom periodu ispunili sve formalne zahteve za pristupanje EU", naveo je Mali na svom instagram nalogu.

On je naveo da je na sastanku razgovarano o prioritetima rada za naredni period, odnosno o planovima i rokovima za sprovođenje aktivnosti potrebnih za unapređenje dinamike pristupnih pregovora.

Kako je istakao, Srbija je posvećena reformskim procesima koji je vode ka članstvu u EU, i da mora da uradi sve što je do nje.

"Moramo da uradimo sve što je do nas i da, u najbržem mogućem roku, ispunimo sve naše zadatke iz evropske agende. Nemamo vremena za gubljenje, niti da stojimo u mestu", istakao je Mali.

Prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji, kojem je predsedavao šef Misije Srbije pri EU i rukovodilac tima Danijel Apostolović, održan je danas u Vladi Srbije čime je zvanično započeo njegov rad, a među glavnim ciljevima istaknuto je otvaranje Klastera 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast).

Kao glavni ciljevi istaknuti su i ispunjavanje prelaznih merila za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) – IBAR, koji su ključni za ubrzanje dinamike pristupnih pregovora, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Među ciljevima je i ispunjavanje merila za otvaranje Klastera 2 (Unutrašnje tržište) i Klastera 5 (Resursi, poljoprivreda, kohezija), pripreme za Klaster 6 (Spoljni odnosi), kao i ispunjavanje konkretnih preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji.

Operativni tim uspostavljen je na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: Pink.rs