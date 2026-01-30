'ZNA GAGI SVE, POTVRDIO MI JE U JUČERAŠNJOJ PREPISCI' Oglasio se Željko Mitrović: Evo šta je poručio glumcu Draganu Jovanoviću koji je rekao da mu je nudio novac da 'batali proteste' (VIDEO)

Nakon što je glumac i blokader Dragan Gagi Jovanović izjavio da mu je direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović nudio novac kako bi "batalio" proteste, oglasio se i sam Mitrović, te demantovao njegove navode.

Naime, Željko Mitrović je uz isečak iz "Novogodišnje bajke za odraslu decu" koja je snimana za Pink televiziju, a u kojoj ulogu vuka igra Dragan Gagi Jovanović, istakao da sa glumcem nikakav kontakt nije imao dve godine, pa sve do juče, kada su razmenili nekoliko poruka.

- Ova improvizovana epizoda Gagija Jovanovića, u kojoj pominje da sam mu ja nudio nekakve uloge u filmovima, ako se mane protesta, nije loša, ali se naprosto nije desila! Poslednji put sam sa Gagijem razgovarao pre dve godine i tada mu ponudio ulogu “Lucifera” u mojoj autorskoj predstavi radjenoj za moj, tada još neotvoreni “Teatar Odeon” Tražio mi je scenario koji sam ja, u to vreme još pisao, pa sam mu rekao da ću mi ga poslati čim završim! Sve ovo se dešavalo godinu dana pre protesta, a nikakvi filmovi nisu ni pominjani, tako da nije bilo ni moguće da razgovaramo o bilo kakvim protestima, a tada još nismo ni ušli u snimanje velikog broja filmova! Zna Gagi sve ovo, što mi je i potvrdio u jučerašnjoj razmeni poruka, tako da je svakako proverljivo! Ja lično bih Gagija rado video u svojim filmovima ili filmovima moje ćerke Sandre, ali nismo ga ni zvali poslednje dve godine, jer smo shvatili da je trenutno preokupiran i prebukiran nekim drugim obavezama! Sve u svemu, sve ovo liči na scenu iz ovog projekta,čiji insert možete pogledati u sklopu ove objave, i na kome smo Gagi i ja saradjivali pre više od dvadeset godina! P.S.Gagi sve cool, no bad feeling! - napisao je Mitrović.

Autor: D.Bošković