Nadao sam se da će Zvezda... Vučić u prvom TikTok lajvu o rezultatima u košarci i fudbalu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se po prvi put putem TikToka u prenos uživo, gde je razgovarao sa pratiocima o raznim temama. Jedna od njih bili su i "večiti rivali" Zvezda i Partizan.

O rezultatu Crvene Zvezde i Partizana u košarci i fudbalu rekao je:

- Nadao sam se da će da izvuče Dinamo pošto je bio jači od Zvezde pre. Što se košarke tiče, mislim da Zvezda ima četvrti ili peti najbolji tim u Evropi i sa njim može da ide. Obično sam saglasan sa onim što govori Đurović, nisam u svemu. Zvezda, mislim da su bolji i od Reala, Barselone, Valensije...

