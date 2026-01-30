Vučić poslao poruku Snežani Đurišić: Ona je KRALJICA, slaću ovaj video kao poklon

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je uživo putem naloga na TikToku razgovarao sa publikom.
U jednom trenutku on je prokomentarisao snimak Snežane Đurišić koja je na koncertu pevala pesmu: "Vidovdan".
- Snežana je kraljica. Sa koliko ponosa ona to radi, to je hrabro. E ovo treba da pošaljem svim nevladinim organizacijama kao poklon pred Sretnje, obradovaće se sigurno, zato kažem. Super je ovo - rekao je kratko Vučić.
Nastup u Zagrebu izazvao burne reakcije
Podsetimo, Snežana Đurišić je održala koncert u Zagrebu, a njen nastup je bio deo manifestacije "Srpsko veče". Ona je tada izvela pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan", a kasnije je tim povodom najavljena krivična prijava protiv organizatora.
Većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić podneo je Opštinskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV).
- Tokom te večeri izvođači iz Srbije i muzičari iz Srbije izvodili su razne pesme koje imaju elemente i obeležja prekršaja i krivičnog dela u delu podsticanja na mržnju i podelu po nacionalnoj i verskoj osnovi - rekao je Kajkić za hrvatske medije.
Autor: N.B.