Blokaderska dekanka pljunula, pa polizala: Evo gde je uhvaćena Natalija Jovanović (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Informer.rs ||

Bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović, poznata po svojim blokaderskim aktivnostima, sada je definitivno pogazila sve za šta se navodno zalagala.

Jovanovićeva je tokom prošle godine otvoreno zagovarala blokade fakulteta i na taj način postala "blokaderska dekanka", na sva usta pljuvajući aktuelnu vlast.

Međutim, snimak i fotografije koje je načinila Gledalačko-obaveštajna služba Informera (GOSI) pokazuju da je mržnja prema vlastima ipak ne sprečava da uživa u onome što je ista ta vlast izgradila.

Dok je javno napadala Beograd na vodi i Galeriju kao "simbol propasti", "tajkunske gradnje" i "uništavanja grada", bivša dekanka iz Niša danas bez ikakve zadrške sedi upravo tamo - u foteljama Galerije, uz kafu.

Bivšoj dekanki ne smeta ništa dok uživa u "tajkunskoj gradnji".

