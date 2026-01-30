Vulin: Srbiji je dugoročni gasni aranžman sa RF neophodan, ako poslušamo ministarku energetike cena tog energenta skočiće za 30 do 40 odsto

Srbiji je dugoročni gasni aranžman sa Ruskom Federacijom neophodan, moramo da ga imamo i daćemo sve od sebe da ga imamo. Nema alternative ruskom gasu. Ako poslušamo ministarku energetike Djedović Handanović da nam ne treba dugoročni gasni aranžman sa Rusijom, što je neprihvatljivo, cena tog energenta u našoj zemlji skočiće odmah za 30 do 40 odsto i stanovništvu i privredi, izjavio je predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin za Sputnjik.

Vulin je rekao da je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović trenutno u Sankt Peterburgu na pregovorima sa ruskim partnerima o dugoročnom aranžmanu i da se sigurno nije obradovao kad je čuo izjavu ministrake energetike. "Kada je krenula kriza sa NIS-om dobili smo izjavu - NIS se vraća kući. Jel? Vraća se kući tako što ćete ga oteti? Predsednik Vučić je bio jedini koji je rekao da nećemo oteti NIS, i nismo ga oteli. Da se pitala njegova Vlada, njegov ministar energetike, odavno bismo ga nacionalizovali, kao što bismo, da su se pitale vlade, odavno uveli sankcije Ruskoj Federaciji."

Napomenuo je da stalno slušamo o potrebi da se diverzifikuje snabdevanje gasom, sa čim se slaže, ali i pita "zašto kažeš diverzifikacija gasa a misliš na zabranu uvoza ruskog gasa?"

"Razumem da nabavljamo gas iz još nekog pravca osim ruskog, ali kakva je to diverzifikacija u kojoj ćete vi da ukinete ruski gas? Mi se snabdevamo iz tri pravca i na kraju sve tri cevi se nalazi Rusija. Možemo da kažemo da će gas stići iz Azerbejdžana, ali neće zato što ga nema. U Azerbejdžanu trenutno za srpsko tržište može da ima oko 800 miliona kubnih metara gasa godišnje, a naše potrebe su više od tri milijarde. Osim ako Rusija ne upumpa u azerbejdžanske gasovode pa to stigne do nas. Opet Rusija. Nema alternative ruskom gasu", istakao je Vulin.

Dodao je i da su naše potrebe vrlo fluentne, da nekad trošimo više a nekad manje gasa, ali da ako imate dugoročni ugovor sa Ruskom Federacijom vi kupujete gas koliko i kad vam treba. "Ne moramo da kupujemo na tržištu onda kada je najskuplji nego ga od Rusa dobijemo po ceni koju smo dogovorili kada je bio najjeftiniji, ne moramo ni da ga skladištimo, ali kad tražimo gas dobijemo ga i nikada nije bilo da nam Rusija nije izašla u susret i kad smo imali velike pikove u potrošnji", rekao je Vulin i podsetio da evropske zemlje stalno osećaju gasnu krizu zato što moraju da plaćaju veoma skup gas, ali da čak ni novac nije toliki problem koliko nestašica ovog energenta.

Vulin je istakao da Srbija ne dobija od Rusije gas po nižoj ceni zato što smo mi njima važno tržište već zato što imamo posebne, savezničke odnose, zato što se ceni to što nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji. "Ali ako poslušamo gospodju Djedović Handanović i ako ne potpišemo dugoročni gasni aranžman sa Rusijom tog sekunda cena će skočiti 30 do 40 posto, neće skočiti nekim imaginarnim ljudima nego i stanovništvu i privredi. Može država to da subvencioniše, a ja vas pitam a što? Što da država baci te pare, što da ih ne potroši na škole i bolnice, vojsku i policiju?", rekao je Vulin i naglasio da je Srbija samo na razlici u ceni gasa koju plaća, za poslednje četiri godine zaradila bar desetak milijardi dolara. Upitao je da li je neko uračunao i to da li će strane kompanije koje rade ovde i rade na gas, i koje jedino zanima da li imamo sigurno snabdevanje gasom i predvidivu cenu, ostati u Srbiji ako moraju za taj energent da plaćaju istu cenu kao u svojoj zemlji.

"Znate šta će na kraju opet biti - kupovaćemo ruski gas od preprodavaca ali ćemo ga plaćati 30 do 40 posto skuplje. Pa čekajte, šta radimo to?", rekao je predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin.

Autor: S.M.