EKSKLUZIVNO! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost 'Jutra sa dušom' kod Jovane Jeremić! Budite u nedelju od 11 sati uz TV Pink!

Presdednik Srbiej Aleksandar Vučić govoriće za TV Pink o svim aktuelnim temama.

U trenutku kada se svet suočava sa ratovima, ekonomskim potresima i neizvesnom budućnošću, Srbija nastoji da očuva stabilnost, mir i kontinuitet razvoja.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u prethodnim godinama vodio je zemlju kroz složene međunarodne okolnosti, istovremeno jačajući ekonomiju, infrastrukturne projekte i međunarodni položaj Srbije.

Od rekordnih investicija i rasta plata i penzija, do očuvanja državnih i nacionalnih interesa na međunarodnoj sceni, Vučić danas govori o prioritetima države, strateškim planovima i viziji Srbije u godinama koje dolaze.

Kako Srbija ostaje snažna i samostalna u vremenu velikih pritisaka? Koji su sledeći koraci ka daljem razvoju, modernizaciji i boljem životu građana? Ovo je nije običan intervju ovo je razgovor o odgovornosti, rezultatima i budućnosti Srbije.

Autor: Jovana Nerić