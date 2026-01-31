STAROVIĆ RASKRINKAO PSIHOLOGIJU HAOSA: Blokaderi su poput sekte – što više gube, to su agresivniji i luđi!

Član Predsedništva SNS Nemanja Starović objavio je brutalnu analizu ponašanja opozicionih aktivista i blokadera, upoređujući ih sa ekstremnim kultovima iz pedesetih godina prošlog veka. Pozivajući se na čuvenu studiju Leona Festingera o "propalom proročanstvu", Starović je objasnio zašto nasilje na ulicama eskalira upravo sada kada je narod jasno okrenuo leđa protestima.

Od "dece s one strane duge" do paljenja prostorija

Starović podseća da je pokret obećavao "novu zoru" i savršeno društvo, a da su mladi ljudi zbog toga gubili godine na fakultetima i završavali u pritvoru. Međutim, kada se 15. marta 2025. godine na proklamovanom vrhuncu ništa nije desilo i vlast nije smenjena, nastupila je kognitivna disonanca – psihološki šok koji ne dozvoljava ljudima da priznaju poraz.

"Umesto da se prilagodi realnosti, pokret postaje tvrđi, nasilniji i fragmentiraniji. Previše je uloženo da bi se sada priznala greška, i zato dolazi do eskalacije," ističe Starović.

"Kontejner revolucija" i linč neistomišljenika

Prema Starovićevim rečima, mirne akcije su se upravo zbog tog unutrašnjeg osećaja neuspeha pretvorile u "kontrolisani haos". On podseća na sramne scene "kontejner revolucije" iz juna prošle godine, paljenje guma, blokade građevinskim otpadom i napade na policiju i prostorije SNS.

"Onlajn prostor postao je bojno polje za linč 'izdajnika' koji se ne slažu sa radikalizacijom. To je disonanca u akciji: 'Previše smo dali da bismo stali!'. Neuspeh racionalizuju tako što tvrde da je on deo većeg plana, a vlast proglašavaju apsolutnim zločincem," objašnjava član Predsedništva SNS.

Zarobljeni u sopstvenoj psihi

Starović zaključuje da se blokaderski pokret u Srbiji danas bori sa sopstvenom psihologijom i mehanizmom uma koji odbija da prizna poraz.

"Pitanje više nije hoće li pobediti, jer za to odavno nema nikakve šanse, već hoće li preživeti sopstvenu disonancu?", zapitao se na kraju Starović, upozoravajući da radikalizacija vodi ka potpunom samouništenju onoga što je od opozicije ostalo.

Autor: Dalibor Stankov