Milićević: Kroz duh Svetosavlja uspeli smo da prebrodimo mnoge izazove u prošlosti

Ministar bez portfeljazadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je večeras na Svetosavskoj akademiji u Budimpešti da je srpski narod kroz duh Svetosavlja uspeo da prebrodi mnoge izazove u prošlosti i da na temeljima mira izgradi sve ono čime se danas ponose.

Milićević je naveo je da je danas u savremenom društvu Svetosavlje potrebno kao siguran i stabilan putokaz u budućnosti, saopšteno je iz njegovog kabineta.

"Sveti Sava nije samo temelj naše crkve i države, već je i trajna poruka mira, dijaloga, znanja i razumevanja među narodima, a takve vrednosti povezuju Srbiju i Mađarsku", poručio je on.

Milićević je ukazao na to da je stvaranje Republike Srpske jedan od primera iz istorije kako je jedan narod u miru stvorio državu koja ujedinjuje, koja je zasnovana na međusobnom poštovanju i uvažavanju.

Ministar je takođe uputio zahvalnost mađarskim prijateljima koji poštuju Srbiju i daju sve od sebe za razumevanje i očuvanje nacionalnog identiteta svih Srba u Mađarskoj.

"Sveti Sava bi trebalo da nas ujedini oko univerzalnih vrednosti kao što su mir, dijalog, jedinstvo i stabilnost", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, to su vrednosti koje će u budućnosti biti ključne za međusobno razumevanje i poštovanje.

"Verujem da će reč stabilnost obeležiti godinu koja je pred nama", kazao je Milićević.

Milićević je istakao i da on iskreno veruje da će Srbi i Mađari zajedno položiti test sadašnjosti i na dobrim osnovama nastaviti da grade odnose koji su, kako kaže, iz godine u godinu sve bolji.

"Naš put jeste put Svetosavlja, ali, potrebno je pokazati odgovornost i doslednost idejama i vizijama, kako bismo dobre odnose dva naroda učinili još boljim i sadržajnijim", zaključio je Milićević.

Autor: Pink.rs