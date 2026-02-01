'SAMOPONIŽAVAJUĆA INTELEKTUALNA PROSTITUCIJA' Evo kako Zapad vidi Vjosu Osmani (FOTO)

Još jedan potez predstavnika tzv. Kosova izazvao je podsmeh i oštre reakcije u međunarodnoj javnosti, ovog puta ne iz regiona, već sa Zapada.

Naime, povod je bila promocija filma „Melanija“ u Prištini, događaj koji je aktuelna predsednica tzv. Kosova Vjosa Osmani predstavila kao veliki diplomatski i kulturni uspeh.

Međutim, upravo ta objava izazvala je javnu kritiku uglednog zapadnog novinara Michaela Martensa, koji je na društvenoj mreži X reagovao brutalno direktnom porukom, dovodeći u pitanje granicu između državne politike i samoponižavanja.

U svom tvitu Martens je napisao:

Da li je iko ikada skrenuo pažnju odlazećoj predsednici Kosova da postoji granica između zastupanja legitimnih interesa svoje zemlje i samoponižavajuće intelektualne prostitucije? Gospođa Osmani izgleda nije svesna gde se ta granica nalazi.“

Ova izjava, koja se munjevito proširila društvenim mrežama, dodatno je osvetlila način na koji se tzv. država Kosovo predstavlja svetu – ne kroz ozbiljnu diplomatiju i sopstveni identitet, već kroz pokušaje dodvoravanja i samopromocije na račun tuđih političkih figura.

Autor: Pink.rs