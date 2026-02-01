OD ĆURUVIJE DO NADSTREŠNICE: Ko je Jasmina Milanović Ganić, tužiteljka čija karijera decenijama izaziva kontroverze?

Dnevni list "Politika" objavio je tekst koji otvara ozbiljna pitanja o profesionalnoj odgovornosti u vrhu srpskog pravosuđa. U centru pažnje je Jasmina Milanović Ganić, danas desna ruka glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, čija karijera spaja događaje iz 1999. godine sa najaktuelnijim aferama današnjice.

Slučaj Ćuruvija: Presuda za jedan dan

Kako podseća "Politika", Milanović Ganić je 1999. godine bila nosilac optužnice protiv novinara i izdavača Slavka Ćuruvije. U jednom od najbržih procesa u istoriji srpskog pravosuđa, koji je trajao svega jedan dan, Ćuruvija je osuđen zbog "širenja lažnih vesti".

Presuda je doneta 5. marta 1999. godine, a Ćuruviji je tada oduzet pasoš, čime mu je onemogućen izlazak iz zemlje. Samo mesec dana kasnije, 11. aprila, Ćuruvija je ubijen. "Politika" ističe mračnu ironiju: tužiteljka koja ga je tada optužila, danas se nalazi u vrhu tužilaštva koje je vodilo istragu o njegovom ubistvu.

Uspon kroz sve režime

Uprkos kontroverznoj ulozi u slučaju Ćuruvija, karijera Jasmine Milanović Ganić nakon 5. oktobra 2000. godine nije stagnirala. Naprotiv, ona je učestvovala u pisanju optužnice protiv Slobodana Miloševića u predmetu koji "Politika" opisuje kao "pravno bizaran" – reč je o dodeli stana dadilji Miloševićevog unuka.

List navodi da su sličan kontinuitet moći ostvarili i drugi akteri iz tog perioda, poput Nate Mesarović i Siniše Važića, koji su uprkos potvrđivanju presude Ćuruviji, kasnije zauzimali najviše funkcije u sudstvu.

Fokus na "Slučaj nadstrešnica"

Milanović Ganić se ponovo našla u žiži javnosti kao ključna figura u istrazi "slučaj nadstrešnica". Podsećamo, 1. avgusta 2025. godine saopšteno je da je država oštećena za 115 miliona dolara tokom rekonstrukcije pruge Beograd–Budimpešta, što je dovelo do privođenja bivših ministara Gorana Vesića i Tomislava Momirovića.

Međutim, "Politika" ukazuje na zabrinjavajući podatak: u trenutku kada je Tužilaštvo izašlo u javnost sa cifrom od 115 miliona dolara, navodno još uvek nije bilo urađeno finansijsko veštačenje. Ovo otvara pitanje da li se ponavlja obrazac postupanja bez čvrstih dokaza, sličan onom iz 1999. godine.

