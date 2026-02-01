AKTUELNO

Politika

PIPER O SUKOBU UNUTAR DESNICE: Rezervisanost Jovanovićevog savetnika prema Nestoroviću signal novih podela

Novinar Uroš Piper objavio je nove detalje o dubokim podelama unutar srpske desnice. U fokusu se našao Branislav Ristivojević, desna ruka predsednika DSS-a Miloša Jovanovića, koji je izneo niz kritika na račun dr Branimira Nestorovića.

Ristivojević: "Imam loše iskustvo sa Nestorovićem"

Prema navodima koje prenosi Piper, Ristivojević je prilično skeptičan po pitanju bilo kakvog ujedinjenja onih koji sebe nazivaju desnicom. On je otkrio da saradnja sa Nestorovićem u prošlosti nije donela ništa dobro:

"Ja imam ne baš najbolje iskustvo sa Nestorovićem".

Pokušaj saradnje na lokalnim izborima u Novom Sadu propao je jer ga je doktor Nestorović "razvrgao".

Ristivojević je naglasio da bi zbog toga uvek morao da bude "rezervisan" prema saradnji sa njim.

Piper: "To bi bilo ludilo"

Uroš Piper je u svojoj objavi dao i oštar komentar na račun potencijalne vlasti koju bi činili DSS i Nestorović. On smatra da bi takva koalicija dovela državu u stanje potpunog rasula:

"Zamislite ludilo da DSS, Nestorović i slični vode državu – kamen na kamenu ne bi ostao od svađa, podmetanja i haosa!"

