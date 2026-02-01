'STRANCI ĆE ZA VUČIĆA ISFORSIRATI NAJGORI MOGUĆI KRAJ, BEZ IZBORA' Šta to blokader Janjić priželjkuje? (VIDEO)

Pristalica blokadera Dušan Janjić tvrdi da trenutno svi "prisustvujemo fazi u kojoj svi akteri moraju da urade svoj posao".
- Posle ćemo o detaljima. Ovi međunarodni su se vrlo jasno opredelili. Evropljani još uvek misle da bez njega ne može, ali kada oni to misle, onda oni na kraju isforsiraju najgori mogući kraj - kaže Janjić.
01. фебруар 2026.
- Da završim, za mene je najgori mogući kraj da predsednik države ode bez izbora ida ode na način koji ne treba da ode. Ali, to je u njegovim rukama - zaključuje on, a svi se pitaju kakav on to kraj priželjkuje.
Autor: Pink.rs