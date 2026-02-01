'ŠTA GOD DA SE DOGODI, BILO GDE, SVE ĆE DA OBRNU NAOPAČKE' Vučić poručio: Sve što je uspeh države, okriviće državu! (VIDEO)

Prdsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi snimak u vezi sa zaplenom rekordne količine marihuane u Kruševcu, osvrnuvši se na sramne komentare pojedinih grupa koje su pokušale da taj slučaj povežu sa državom.

Predsednikova moćna poruka odjeknula je sa njegovog Instagram profila.

- Pre nekoliko dana su ljudi iz UKP-a našli pet tona droge neke. Mi sproveli tu akciju, oni kažu pošto to nije na naslovnoj strani nekog od tabloida, kaže, to je sigurno nešto država petljala sa tim. I vi tad stanete i pitate se jesi li ti čist u glavu, dečko, kad takve gluposti pričaš?! Kad otvorite novine, na po dve i četiri strane sve tekstovi o tome - istakao je predsednik Vučić.

Kako je dodao, šta god da se dogodi, bilo gde da se dogodi, oni će sve da obrnu naopačke.

Predsednik je prethodno istakao i da su ga tri stvari kod blokadera zaprepastile.

- Prvo, otvorenost u tome da vi ni o čemu ne treba da govorite. Ni o zdravstvu, ni o spoljnoj politici, ni o jednoj od važnih tema. Zašto? Da neko ne bi shvatio da ste prevara, i da ćete da uništite zemlju - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da mu, pod dva, upada u oči to što mnogi plediraju da su obrazovani i mladi, a uglavnom nisu ni jedno ni drugo.

- Oni koji nisu, uglavnom insistiraju na tome da su mladi i obrazovani, obratite pažnju - oni otvoreno govore da nije važno šta će biti u budućnosti Srbije. Oni ne znaju šta će da rade dan posle, Srbiju će da uvedu u neizvesnost. Oni ne mogu ni da se dogovore među sobom o bilo čemu. Prvo da se dogovorite oko Vlade, pa će da gone svakoga koga stignu. Jasno crtaju i stavljaju do znanja da će revolucionarna pravda da upravlja zemljom, a ne nezavisno sudstvo. Dakle sve što rade je ili protivzakonito ili protivustavno. I treće, u izjavi ovog mladog čoveka, vi vidite ništa osim patološke strasti i mržnje prema nekome. Bez velikih snova o budućnosti - rekao je predsednik.

Autor: A.A.