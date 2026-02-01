'ZA ĐOKIĆA JE VUČIĆ BIO VIZIONAR' Brnabić za 'Hit tvit': Od Terzića, do Bate Gašića, mene, imao je samo hvalospeve... A ONDA JE POŽELEO VIŠE

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić kaže da rektor Đokić jeste takav karakter i čovek, i da njemu principi ne znače ništa.

- Nema vrednosti, u svakom smislu je karijerista, što bi blokaderi rekli za Svetog Savu. Ja sam se danas podsetila kako je krenula njegova rektorska karijera. On je bio dekan pre toga, uz pomoć SNS. Tada je Vučić za njega bio vizionar. Od Terzića, do Bate Gašića, da ne govorim šta je sve pričao za mene. Nakon dve fotelje dekana, poželeo je fotelju rektora, i akademska zajednica je 2021. godine podržala Ivanku Popović, ali je prvi put u istoriji, Savet nije poštovao odluku Senata, i tada je izabran Đokić. Ja sam našla tekst iz vremena, koji je pisala Jovana Gligorijević, koja je objasnila šta se desilo. Naslov je bio "Što vlast želi, vlast i dobije". On je izbacio koleginicu iz trke, bilo ga je briga za senat - dodala je Brnabić.

Kako je dodala, vidimo da je Đokić u sprezi Tužilaštva za organizovani kriminal, blokadera i rektora, Bojović zaštićen.

- Oni su slavili nove poslove, nakon pada nadstrešnice. 28 dana nakon pada. Nisu oni tugovali, niti se Bojović osećao lično odgovoran. Mi treba da se podsetimo da je on dočekivao Vučića ponosan na taj projekat, čiju bezbednost je lično garantovao... - kaže Brnabić.

- Kada su krenule blokade, on je postupao suprotno od zakona o viskomo obrazovanju. On je trebao da podsnese ostavku. I druga stvar je zato što je prekršiio i Ustav Republike Srbije, to je uradio i sada u ovom govoru. Diskriminisao je većinu studenata Srbije. Imamo Miloša, koji je najbolji student Beogradskog univerziteta, zašto je diskriminisao sve one koji su želeli da nastave da studiraju? - nastavljala je Brnabić.

Autor: D.Bošković