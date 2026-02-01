SKANDAL U HRVATSKOJ NAKON BRONZE NA EP! Rukometaši zvali Tompsona da slave, a onda je usledila šamarčina! Region u šoku zbog ovog poteza! (VIDEO)

Ponovo su zgrozili sve

Rukometaši Hrvatske osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u borbi za treće mesto pobedili Island rezultatom 34:33.

Nakon pobede, rukometaši Hrvatske su zapevali pesmu kontroverznog pevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po ustaškim tekstovima. Oni su nakon osvojene medalje zapevali pesmu "Ako ne znaš šta je bilo".

Tako su još jednom samo bacili mrlju na novi sjajan rezultat.

Podsetimo, Danska je došla do zlatne medalje, pošto u velikom finalu u Herningu bila bolja od Nemačke rezultatom 34:27.

Autor: D.Bošković