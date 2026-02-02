AKTUELNO

Politika

DMITROVIĆ RASKRINKAO LICEMERJE: Srpski glumci jurišaju na srpsku vlast, a GRLE SE sa Hrvatima dok tamo BUKTI USTAŠTVO!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poznati novinar i publicista Ratko Dmitrović oštro je reagovao na društvenoj mreži X, ukazujući na frapantnu razliku u društvenom angažmanu srpskih i hrvatskih glumaca, ali i na, kako kaže, neshvatljivo ćutanje umetničke elite na povampirenje ustaštva u komšiluku.

Dmitrović ističe da nije sporno što je polovina beogradskih glumaca politički aktivna u opoziciji, što šetaju i govore na protestima, jer na to imaju pravo. Međutim, on postavlja ključno pitanje: Gde je taj isti bunt kod kolega u Hrvatskoj?

„Hrvatska bukti od ustaštva. Proustaška stranka je deo Vlade, a potpredsednik Vlade Ivan Anušić na koncertu Tompsona uzvikuje 'Za dom spremni'. Da li hrvatski glumci protestuju protiv te nacifikacije? Malo sutra! Protiv ustaštva govori samo jedan – Vili Matula“, navodi Dmitrović.

On posebno podvlači paradoks da je „Hrvatsko društvo filmskih djelatnika“ otvoreno podržalo proteste u Srbiji, dok u sopstvenoj zemlji ćutanjem podržavaju proustaški režim. Što je najgore, Dmitrović naglašava da srpskim glumcima to nimalo ne smeta.

„Srpskim glumcima to ne smeta. Naprotiv, grle ih, ljube, s njima snimaju filmove i dovode ih u Beograd, Novi Sad i Niš“, zaključuje on u svojoj brutalnoj analizi.

Autor: Pink.rs

#Beograd

#Film

#Glumci

#Hrvatska

#Licemerje

#Ratko Dmitrović

#Srbija protiv nasilja

#Ustaštvo

#Vili Matula

#protesti

POVEZANE VESTI

Politika

LAŽI N1 TELEVIZIJE! Piper ih raskrinkao do koske, SVE JE PROVALJENO, ali to nije kraj! (FOTO)

Politika

Piper objavio: Žuti 'analitičar' Mijat Lakićević lio suze za Miškovićem

Politika

Terzić odgovorio Popoviću: Nama Srbima neće svanuti tamo neki 6. oktobar

Politika

Uroš Piper: Pajtić traži ostavke, da li je on podneo ostavku kada se za vreme njegovog mandata dogodile dve strašne tragedije

Politika

STRANCIMA ĐONOVE LJUBE, A NAROD VREĐAJU! Ana Brnabić sasekla Ponoša: Sakrio se Piculi pod suknju, a Vučić mu je trn u oku!

Društvo

GDE SU BLOKADERI 10 DANA OD VIDOVDANA? Piper ih potkačio sa 6 OŠTRIH ARGUMENATA - prsli su kao balon!