DMITROVIĆ RASKRINKAO LICEMERJE: Srpski glumci jurišaju na srpsku vlast, a GRLE SE sa Hrvatima dok tamo BUKTI USTAŠTVO!

Poznati novinar i publicista Ratko Dmitrović oštro je reagovao na društvenoj mreži X, ukazujući na frapantnu razliku u društvenom angažmanu srpskih i hrvatskih glumaca, ali i na, kako kaže, neshvatljivo ćutanje umetničke elite na povampirenje ustaštva u komšiluku.

Pola BEOGRADSKIH GLUMACA aktivno je politički; 95% njih su opozicija.

Učestvuju u protestima, govore, animiraju građane, šetaju ulicama, daju intervjue..

I...šta je tu sporno?

Ništa.

Imaju ljudi/žene pravo na stav, mišljenje...To je neupitno.

E, SAD...OBRATITE PAŽNJU. Ima… — Ratko Dmitrović (@RatkoDmitrovic) 01. фебруар 2026.

Dmitrović ističe da nije sporno što je polovina beogradskih glumaca politički aktivna u opoziciji, što šetaju i govore na protestima, jer na to imaju pravo. Međutim, on postavlja ključno pitanje: Gde je taj isti bunt kod kolega u Hrvatskoj?

„Hrvatska bukti od ustaštva. Proustaška stranka je deo Vlade, a potpredsednik Vlade Ivan Anušić na koncertu Tompsona uzvikuje 'Za dom spremni'. Da li hrvatski glumci protestuju protiv te nacifikacije? Malo sutra! Protiv ustaštva govori samo jedan – Vili Matula“, navodi Dmitrović.

On posebno podvlači paradoks da je „Hrvatsko društvo filmskih djelatnika“ otvoreno podržalo proteste u Srbiji, dok u sopstvenoj zemlji ćutanjem podržavaju proustaški režim. Što je najgore, Dmitrović naglašava da srpskim glumcima to nimalo ne smeta.

„Srpskim glumcima to ne smeta. Naprotiv, grle ih, ljube, s njima snimaju filmove i dovode ih u Beograd, Novi Sad i Niš“, zaključuje on u svojoj brutalnoj analizi.

