SRPSTVO SE NIKADA NEĆE SLOMITI! Ministarka Mesarović brutalno odgovorila Gruhonjiću: Jedino će nestati tvoja srbomrzačka ideologija!

Potpredsednica Vlade Adrijana Mesarović oštro je osudila sramne istupe Dinka Gruhonjića, poručivši da vojvođanski separatizam nema nikakve šanse pored spomenika kralju Petru i politike koja brani otadžbinu. Ona je istakla da je Novi Sad bedem srpstva koji srbofobne izjave ne mogu poljuljati.

Ministarka privrede oglasila se na svom Instagram profilu povodom novih provokacija čoveka koga je nazvala "ponosnim imenjakom upravnika logora Jasenovac". Mesarović je naglasila da Gruhonjić koristi demokratiju u Srbiji kako bi bez posledica širio mržnju kroz medije u regionu koji su poznati po antizaplenoj i srbofobnoj retorici.

Ona je podsetila na zastrašujuće stavove koje on propagira studentima – od tvrdnji da je Srbija fašistička država do poziva da se srpske svetinje pretvaraju u kafane. Prema njenim rečima, Novi Sad, kao srpska Atina, svoju istoriju duguje junaštvu, a ne onima koji bi da je odvoje od sopstvenih korena.

Kao ključne figure na braniku otadžbine, Mesarović je izdvojila predsednika Aleksandra Vučića i prvog čoveka SNS-a Miloša Vučevića. Poručila je da dokle god se sledi njihova politika, Srbija će ostati nesalomiva, dok će ideologija onih koji priželjkuju njen nestanak završiti na smetlištu istorije.

Autor: Dalibor Stankov