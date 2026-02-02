GOLIM RUKAMA NA PIŠTOLJ I MAČETU! Gradonačelnik Niša u filmskoj akciji: Razoružao razbojnika i sprečio masakr u dragstoru! (VIDEO)

Filmske scene u Nišu!

Gradonačelnik Dragoslav Pavlović pokazao je neverovatnu hrabrost kada je usred noći, u jednom dragstoru, golim rukama skočio na naoružanog razbojnika. Pogledajte snimak drame u kojoj je prvi čovek Niša sprečio krvoproliće!

U dragstoru u Ulici Uroša Predića u Nišu sinoć se odigrala prava drama koja je mogla da se završi tragično. Naoružani napadač upao je u objekat i uz povike "Daj pare" i "Upucaću te", držeći pištolj, pokušao da opljačka radnju.

U tom trenutku, u objektu se zadesio gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, koji nije oklevao ni sekundu. On je munjevito reagovao, otimajući pištolj iz ruke napadača, nakon čega ga je odbacio dalje od dometa razbojnika.

Međutim, haos se tu nije završio. Pobivši kasu i računar, pljačkaš je izvukao i mačetu, ali je Pavlović, uz pomoć prisutnih, uspeo da ga savlada i izbaci iz objekta.

Policija je reagovala u rekordnom roku i uhapsila lice Lj. M., a u nastavku možete pogledati snimak sa Instagrama koji je zabeležio trenutke ove neverovatne hrabrosti.

Autor: Dalibor Stankov