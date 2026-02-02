Oglasio se bivši ministar Tomislav Momirović nakon ukidanja kućnog pritvora

Bivši ministar Tomislav Momirović poručio je, posle ukidanja pritvora, da "nastavlja da poštuje odluke suda i mirno učestvuje u postupku".

- Posle šest meseci zatvorskog i kućnog pritvora nastavljam da poštujem odluke suda i mirno učestvujem u postupku. Vremenom će činjenice govoriti same - napisao je Tomislav Momirović na svom instagram profilu.

Viši sud u Beogradu ukinuo je, po sili zakona, kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Tomislavu Momiroviću i ostalim osumnjičenima da su vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Branilac Tomislava Momirovića, Dragan Palibrk je tim povodom za Tanjug rekao da protiv Momirovića doneta naredba o pokretanju istrage zbog izvršenja teškog krivičnog dela, a da postpajući tužilac za to nije imao indicija niti dokaza.

Autor: S.M.