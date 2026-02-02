AKTUELNO

Politika

VMA PREUZIMA OPERACIJE KUKOVA I KOLENA? Premijer Macut najavio veliku promenu: Vojska se uključuje u rešavanje lista čekanja!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Vojnomedicinska akademija (VMA) mogla bi uskoro da postane ključni igrač u rešavanju dugogodišnjeg problema listi čekanja u srpskom zdravstvu.

Predsednik Vlade Đuro Macut, zajedno sa ministrima Bratislavom Gašićem i Zlatiborom Lončarom, obišao je danas ovu elitnu ustanovu kako bi analizirao mogućnosti za sinhronizaciju vojnog i civilnog zdravstva.

Glavna tema razgovora bila je rasterećenje lista čekanja za ortopedske zahvate, pre svega za operacije kolena i kukova, što je nedavno kao prioritet postavio i predsednik Srbije. Ideja je da se ogromno iskustvo i tradicija vojnih stručnjaka iskoriste kako bi pacijenti brže stigli do neophodnih operacija.

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

"VMA je vodeća ustanova koja je uvek bila tu da preuzme hitne slučajeve koje civilno zdravstvo nije moglo da pokrije. Sada govorimo o dubljoj saradnji. Predlog predsednika države za rešavanje lista čekanja u ortopediji vidimo kao idealnu priliku da unapredimo ovaj sistem", izjavio je premijer Macut tokom posete.

Ovo nije samo načelni plan, već se ubrzo očekuju i prvi konkretni koraci. Premijer je najavio sastanak na kojem će se okupiti načelnici ortopedskih odeljenja iz cele Srbije, ali i predstavnici vojnog zdravstva. Cilj je da se usklade kapaciteti i napravi jedinstven front protiv čekanja na operacije koje ljudima znače povratak normalnom životu.

Autor: Dalibor Stankov

#Bratislav Gašić

#Ortopedija

#VMA

#Zdravstvo

#Zlatibor Lončar

#liste čekanja

#operacija kolena

#operacija kuka

#Đuro Macut

POVEZANE VESTI

Društvo

Zabranjene posete i na VMA: Saopšten i razlog

Društvo

Oglasio se VMA: Do daljeg zabranjene posete pacijentima, ovo je razlog

Društvo

UKINUTA DRASTIČNA MERA Oglasili se sa VMA: Nakon 5 meseci jedna stvar je ponovo dozvoljena

Domaći

OGLASILA SE VMA U VEZI SMRTI LANETA GUTOVIĆA: Pokrenuta kontrola stručnog rada

Hronika

Najnovije informacije, oglasio se VMA: Evo u kakvom je stanju pacijent povređen prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu

Društvo

Lončar: Rešavanje liste čekanja prilika za istorijsku promenu u zdravstvenom sistemu