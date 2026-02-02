VMA PREUZIMA OPERACIJE KUKOVA I KOLENA? Premijer Macut najavio veliku promenu: Vojska se uključuje u rešavanje lista čekanja!

Vojnomedicinska akademija (VMA) mogla bi uskoro da postane ključni igrač u rešavanju dugogodišnjeg problema listi čekanja u srpskom zdravstvu.

Predsednik Vlade Đuro Macut, zajedno sa ministrima Bratislavom Gašićem i Zlatiborom Lončarom, obišao je danas ovu elitnu ustanovu kako bi analizirao mogućnosti za sinhronizaciju vojnog i civilnog zdravstva.

Glavna tema razgovora bila je rasterećenje lista čekanja za ortopedske zahvate, pre svega za operacije kolena i kukova, što je nedavno kao prioritet postavio i predsednik Srbije. Ideja je da se ogromno iskustvo i tradicija vojnih stručnjaka iskoriste kako bi pacijenti brže stigli do neophodnih operacija.

"VMA je vodeća ustanova koja je uvek bila tu da preuzme hitne slučajeve koje civilno zdravstvo nije moglo da pokrije. Sada govorimo o dubljoj saradnji. Predlog predsednika države za rešavanje lista čekanja u ortopediji vidimo kao idealnu priliku da unapredimo ovaj sistem", izjavio je premijer Macut tokom posete.

Ovo nije samo načelni plan, već se ubrzo očekuju i prvi konkretni koraci. Premijer je najavio sastanak na kojem će se okupiti načelnici ortopedskih odeljenja iz cele Srbije, ali i predstavnici vojnog zdravstva. Cilj je da se usklade kapaciteti i napravi jedinstven front protiv čekanja na operacije koje ljudima znače povratak normalnom životu.

Autor: Dalibor Stankov