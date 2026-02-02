Piculina Hrvatska bi da nam deli lekcije o evropskom vrednostima dok kliče koljački pozdrav (FOTO)

Dok Tonino Picula iz Brisela podiže obrvu i drži lekcije Srbiji o „evropskim vrednostima“, u njegovom dvorištu odzvanjaju parole koje su odavno upisane u najmračnije segmente evropske istorije.

Na Trgu bana Jelačića, uz blagoslov i organizaciju Vlade Hrvatske, održan je doček koji je gradska uprava prethodno otkazala zbog nastupa Marka Perkovića Tompsona – pevača čiji repertoar i simbolika već decenijama izazivaju sablazan širom Evrope. Rezultat? Ustaške pesme, šahovnice sa prvim belim poljem i skandiranje „Za dom spremni“, pozdrava koji je za većinu Evrope sinonim za kolaboracionizam i genocid.

To nije „incident“, niti je to „margina“. Kada se takva ikonografija i takvi povici čuju na centralnom gradskom trgu, pod okriljem državne organizacije, onda je reč o društvenoj činjenici – i političkoj odgovornosti. Evropske vrednosti, na koje se Picula tako rado poziva, ne mere se saopštenjima i rezolucijama, već jasnim distanciranjem od fašističkog nasleđa. Bez relativizacije, bez „konteksta“, bez izgovora.

Paradoks je utoliko veći što se moralna nadmenost prema Srbiji isporučuje sa adrese na kojoj se istovremeno toleriše, pa i normalizuje, ikonografija režima odgovornog za genocid. Ako je „Za dom spremni“ samo folklor, kako to neki u Zagrebu vole da tvrde, zašto je onda zabranjen i sramotan svuda gde se evropska istorija shvata ozbiljno? Ako je Tompson „muzička zvezda“, zašto njegovi nastupi redovno zahtevaju policijske kordone i diplomatska objašnjenja?

Autor: Pink.rs