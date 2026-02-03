PUKLA TIKVA U PRAVOSUĐU: Razotkrivamo licemerje JTOK-a! Godinama otimali najbolje ljude od Beograda, a sad kad gube PRIVILEGIJE, krive policiju i državu!

Dok su godinama ćutali na kolaps najvažnijeg tužilaštva u zemlji, čelnici JTOK sada dižu medijsku hajku jer ostaju bez povlašćenih kadrova.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), koje čini više od polovine javnih tužilaca upućenih na rad od tri godine diskrecionom odlukom vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, licemerno se žali što će uskoro ostati bez 11 upućenih tužilaca koji su uživali u duplo većim platama i duplo manjem obimu posla. Od tih 11, čak šestoro dolazi iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje već dve godine kuburi sa manjkom od 25 tužilaca, a niko se nije brinuo kada je ovo najveće tužilaštvo u zemlji radilo sa svega 30% kapaciteta nakon ukidanja prethodnih odredbi o upućivanju.

JTOK se problema upućenih tužilaca setio tek sada kada im preti gubitak kadrova biranih po meri podobnosti Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića. Bivši čačanski advokat Nenadić, koji je na funkciju izabran 2016. godine, prvi put je "izašao iz ilegale" na javnoj tribini kako bi kukao zbog vraćanja tužilaca i navodnog kočenja istraga, dok je istovremeno besramno optuživao policiju za opstrukciju postupaka. Zanimljivo je da se JTOK nije solidarisao sa beogradskim VJT kada je to tužilaštvo ostalo bez 29 ljudi, uključujući i tužioca u predmetu "Ribnikar", uprkos apelima porodica žrtava.

Ni Nenadić ni Dolovac tada nisu reagovali, kao ni udruženja poput CEPRIS-a, jer im očigledno smetaju vrhunski rezultati i efikasnost VJT u Beogradu. Dok je Visoki savet tužilaštva, u kojem je Dolovac član, ignorisao nedostatak ljudi u najznačajnijem tužilaštvu u državi, sada se diže hajka jer diskrecionu moć odlučivanja o platama i funkcijama više neće imati jedna osoba, već kolegijalni organ po jasnim kriterijumima. Cilj ove medijsko-pravosudne hajke je jasan – očuvanje moći i privilegija, ali zakoni su usvojeni i njihova primena će konačno razbiti ovaj krug licemerja.

Autor: Dalibor Stankov