TI SI ĐILASOVA ŠTAKA! Terzić 'razbucao' Jovanovića: Jedva čekaš da Kurti napadne Srbe da bi ti udario na Vučića!

Član Predsedništva SNS Miloš Terzić oglasio se na društvenoj mreži X, odakle prenosimo njegovu brutalnu reakciju na sramne optužbe lidera NDSS Miloša Jovanovića, koji je prethodno izjavio da predsednik Vučić "ćuti" na Kurtijevo nasilje.

U svojoj objavi Terzić je poručio da Jovanović zapravo jedva dočeka svaku jednostranu i nasilnu akciju Aljbina Kurtija kako bi napao srpsko rukovodstvo i Aleksandra Vučića.

Јовановић једва дочека сваку једнострану и насилну акцију Аљбина Куртија како би напао српско руководство и @avucic.

Кроз сарадњу са Брковићем, дочеком за Пицулу, нападом сузавцем у Скупштини на трудну Српкињу са КиМ, МИ6лош доказује да је само климава десна штака Драгана Ђиласа. https://t.co/uk9o0La5LF — Милош Терзић (@milos_terzic1) 03. фебруар 2026.

Terzić je istakao da lider NDSS-a kroz saradnju sa Brkovićem, dočekom za Tonina Piculu i napadom suzavcem u Skupštini na trudnu Srpkinju sa KiM, iznova dokazuje da je samo "klimava desna štaka Dragana Đilasa".

Nazvavši ga "MI6lošem", on je podsetio da ovakvi napadi na sopstvenu državu idu naruku isključivo neprijateljima Srbije. Dok se država bori za opstanak naroda u pokrajini, Jovanović koristi tešku situaciju za najprizemnije politikanstvo, zaključio je Terzić u svojoj objavi na mreži X.

Autor: Dalibor Stankov