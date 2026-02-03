AKTUELNO

ŠEF IZBORNOG ŠTABA IM JE TONINO PICULA! Darko Glišić o blokaderima, rektoru Đokiću i jezivim porukama iz Hrvatske!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, gostujući u „Novom jutru“ na TV Pink, žestoko je osudio povampirenje ustaške ideologije u Hrvatskoj, ali i sramne izjave advokata Božidara Prelevića kojima se ismevaju žrtve genocida u Jasenovcu.

Komentarišući atmosferu u Hrvatskoj i proslavu sportskih uspeha u Zagrebu, Glišić je istakao da se tamo i dalje vaspitavaju generacije koje mrze Srbe.

– Kao što vidite oni i dan danas baštine tu ideologiju, vaspitavaju generacije koje dolaze u tom ustaškom maniru, mrzeći Srbe, slaveći i glorifikujući sve zločine nad Srbima – rekao je Glišić i dodao da se mržnja prema našem narodu podgreva na dnevnom nivou kroz sport, muziku i kulturu. – I svuda se provlači jedna konstanta - mrze se Srbi, slavi ubijanje i genocid nad Srbima i očigledno je da gotovo da nema otpora.

Ministar se posebno osvrnuo na izjavu advokata Božidara Prelevića o Jasenovcu, nazvavši je skaradnom. On je istakao da je Prelević jedan od nosilaca "studentsko-blokaderske liste" i da se ruga žrtvama.

– Ne znam da li će ikada biti svestan kakvu je bol naneo i potomcima žrtava i svim ljudima koji se osećaju kao Srbi, jer je ovo skaradno i strašno – naveo je Glišić povodom Prelevićeve tvrdnje da se Jasenovac mogao desiti samo tamo gde niste branili sopstvene građane.

Govoreći o aktuelnim blokadama u zemlji, Glišić je direktno povezao aktivnosti opozicije sa stranim uticajem:

– Suštinski ste se isprofilisali kao politički subjekt koji želi da učestvuje na izborima. To je legitimno, ali je legitimno da kažemo i da je vaš šef izbornog štaba Tonino Picula jer ste nakon razgovora sa njim krenuli u određene aktivnosti.

Ministar je na kraju rekao da će svi koji su radili protiv države doći pred lice pravde, kao i oni koji su zloupotrebili tragediju u Novom Sadu za pokušaj rušenja vlasti.

– Svi će doći pred lice pravde da pokažu i objasne zbog čega su radili protiv države ili, ukoliko imaju suprotne dokaze, da kažu zbog čega nisu postupali u nekim slučajevima – zaključio je Glišić.

Autor: Dalibor Stankov

