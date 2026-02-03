TRAGIKOMEDIJA: Zagorkin "tužilački plenum" hoće ocenu Ustavnog suda o izmenjenim zakonima, a nepoštuje njegovu odluku o tužilačkim izborima

Tužilački plenum od sedam tužilaca na čelu sa Vrhovnom tužiteljkom Zagorkom Dolovac izdao je danas saopštenje u kojem je konstatovao da je izborni proces za članove Visokog saveta tužilaštva "zakonit" i pored odluke Ustavnog suda koji je opšteobavezujućom, konačnom i izvršnom odlukom utvrdio suprotno!

Neformalna grupa tužilaca koju je Dolovac u saopštenju nazvala "prošireni kolegijum" predstavlja zapravo tužilački plenum poput onih koje smo proteklih godinu dana imali prilike da čujemo - nepostojeći studentski plenumi, samoproklamovana grupa samoproklamovanih stručnjaka nazvanih "Anketna komisija", "prošireni rektorski kolegijum" itd... U pitanju su sve sami paralelni i paralegalni organi.

Ne samo da sedam tužilaca u ovom neformalnom plenum sastavu ne mogu da odlučuju o "zakonitosti" , već je u ovom slučaju za to nadležan Ustavni sud, koji je već dao konačnu reč - da se zbog kršenja zakonskih procedura rešenja Visokog saveta tužilaštva o odbijanju prigovora na tužilačke izbore smatraju ništavim i da se izbori moraju ponoviti na nekoliko biračkih mesta.

Kako objašnjava naš izvor iz pravosuđa, to je isto kao kada bismo imali situaciju u kojoj se okupi grupa advokata odbrane i organizuje sastanak, pa zaključi da njihovi branjenici nisu krivi, iako imaju pravosnažnu osuđujuću presudu suda!

