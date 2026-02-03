AKTUELNO

KO JE OVE PREŽIVEO, TAJ JE NESALOMIV! Ana Brnabić žestoko odgovorila Mariniki: Vi ste nepojmljivi duduci, u svemu vidite korupciju jer krećete od sebe!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na nove optužbe potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, poručivši da predstavnici bivše vlasti ne razumeju osnove energetske bezbednosti zemlje i da u svakom strateškom projektu vide priliku za sopstvenu projekciju korupcije.

Povoda za oštru reakciju bio je post saradnice Dragana Đilasa na društvenoj mreži X, u kojem je izgradnju naftovoda do Mađarske nazvala „novim plenom za kartel“, uz najave optužnica protiv čelnika kompanije „Energotehnika Južna Bačka“.

Srbija više ne sme da zavisi samo od jednog izvora

Brnabićeva je u svom odgovoru istakla da Marinika Tepić „nastavlja da briljira“ u nepoznavanju državnih prioriteta, naglasivši da je diversifikacija snabdevanja naftom ključna za stabilnost Srbije.

„Ja sad razumem da je Srbija neuništiva - ko je ove i ovakve preživeo 12 godina, taj je nesalomiv! Hajde da nacrtam: Srbija trenutno zavisi od jednog jedinog naftovoda, Jadranskog naftovoda (JANAF), koji naftu doprema preko Hrvatske. Potpuna zavisnost od jednog izvora ili jednog partnera je, i to svaki laik zna, pogubna za energetsku bezbednost jedne zemlje“, navela je Brnabić.

Ona je pojasnila da je izgradnja naftovoda prema Mađarskoj strateški prioritet koji je pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić kako bi Srbija postala ozbiljna i energetski sigurna zemlja koja brine o svojoj budućnosti.

"Kreću od sebe i ništa ne razumeju"

Predsednica Skupštine zaključila je da napadi opozicije na ovaj projekat pokazuju njihovo duboko nerazumevanje države i sopstveni mentalni sklop.

„Ovaj tvit predstavnika bivše vlasti pokazuje najmanje dve stvari: (1) da uvek kreću od sebe i da u svakom poslu uvek vide korupciju; (2) da su nepojmljivi duduci, koji ne razumeju ama baš ništa o tome šta je jednoj zemlji potrebno da se razvija, da bude što samostalnija, sigurnija i bezbednija. Ko je njih poznavao, ni pakao mu neće teško pasti...“, zaključila je Ana Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov

