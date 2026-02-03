Mrdić: Vreme odgovornosti dolazi - Dolovac i Nenadić su držali JTOK pod kontrolom!

Ako je to najvažnije tužilaštvo u državi, JTOK, zašto nisu regularno na oglasu izabrali nedostajuće tužioce, baš za vreme mandata ovog VST a i prethodnog (10 godina su imali) Upućivanjem su tužioce držali poslušne na kratkoj uzici, oni su za 450.000 din spremni na sve i ništa ih nije ni sramota pa čak i ići na tribine po nalogu šefa Mladena Nenadića, istakao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Ucenjeni tužioci JTOK od Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića, to ćemo da ispravimo. Najbolji će da budu birani za JTOK a ne da ih upućujemo. To je cilj novih zakona. Dobro je što smo juče od tužioca organizovanog kriminala Mladena Nenadića da nema nameru da napusti Srbiju. Kakvu god nameru imao treba da zna da neće ni da ima priliku da pobegne iz zemlje jer će odgovarati za krivična dela koja je počinio sa grupom tužilaca sa kojom je oteo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) - rekao je Mrdić i dodao:

- Čuli smo juče od Nenadića kako je planirao da slučaj nadstrešnica vodi u tri faze. Nismo čuli zašto laže građane da je na izgradnji brze pruge naneta šteta budžetu od 115 miliona dolara kada njegovo tužilaštvo još nije počelo da radi veštačenje? Nismo ni čuli zšto njegova desna ruka, tužilac Jasmina Milanović Ganić, preti dekanima beogradskih fakulteta da će imati probleme ako ne urade veštačenje kako im TOK naredi?

- Nismo čuli od Nenadića za koji kriminalni klan skriva ubice advokata Miše Ognjanovića. Od 31. jula 2018. godine predmet ubistva advokata Ognjanovića nalazi se u Nenadićevoj fioci i već osam godina se ništa ne radi kako bi slučaj zastario. Nismo ni čuli kako je taj predmet dobio u ruke od Zagorke Dolovac bez zvanične odluke. Nismo saznali od Nenadića šta zna o likvidaciji svedoka ubistva Miše Ognjanovića koji je dao izjavu u TOK-u i kako si oni koji su likvidirali svedoka znali šta je rekao u TOK-u. Nismo čuli od Nenadića kako je TOK na sudu izgubio sve “velike predmete” kojima su se hvalili od Stanka Subotića, Miroslava Miškovića, Slobodana Milosavljevića, Saše Dragina, Predraga Bubala do Azotare, stečajne, đubretarske i putne mafije? Da li oseća odgovornost jer je država morala da isplati 152 miliona evra odštete ljudima koje su Nenadić i njegova tužilačka klika nezakonito hapsili - rekao je Mrdić i dodao:

- Nismo čuli ni kako je moguće da je njegova desna ruka tužilac Jasmina Milanović Ganić učestvovala 1999. godine u državno – tužilačkoj farsi čiji je zadatak bio da se novinar Slavko Ćuruvija dovede pred streljački stroj. Nismo čuli ni kako je moguće da Jasmina Milanović Ganić nije ni ispitana makar kao građanin da kaže ko joj je naredio da optuži Ćuruviju i da mu oduzme pasoš kako bi bio ubijen?

- Čuli smo kako se Nenadić žali što ga nazivaju ološem, kriminalcem i vođom tužilačkog kartela. Nismo čuli zašto pijan iz kafane zove pojedine državne funkcionere noću i preti im da će da ih lično uhapsi jer on je, kako kaže, ”Bog koji odlučuje o životu i smrti”. Da li se tako ponaša tužilac ili pijani kriminalac? Ne čusmo ništa o tome kako je odgovornosti zaštitio svoje drugare iz kafane predsednika Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura i Đokićevog prorektora Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora kompanije Infrastruktura Milutina Miloševića koji su donosili odluke o rekonstrukciji brze pruge i koji su garantovali bezbednost na Železničkoj stanici Novi Sad? Za koju su fazu tvoji drugari iz kafane Nenadiću planirani? Nismo čuli kako Nenadić lično bira dokumente iz istraga i preko svoje savetnice Jasmine Čolak objavljuje u medijima, uglavnom preko novinara u civilu Vuka Cvijića, čime krši zakone i pretpostavku nevinosti ljudi protiv kojih vodi istrage? - ističe Mrdić i dodaje:

- Na kraju, nismo čuli od Nenadića kako su on i Zagorka Dolovac namerno 11 tužilaca držali u privremenom statusu od kojih je jedan tužilac u privremenom statusu u TOK već 21 godinu!? Prošle su četiri godine od ustavnih promena, deset godina od Nenadićeve vlasti u tužilaštvu i 16 godina kako srpsko tužilaštvo vodi Zagorka Dolovac i nisu hteli da izaberu tužioce iako poslednje četiri godine to rade sami. Da ponovim, jedan tužilac, najposlušniji Nenadićev pulen, nalazi se na privremenom upućivanju 21 godinu! Nenadić i Dolovac su to namerno radili kako tužioce činili poslušnim jer kada su na privremenom upućivanju mogu da budu vraćeni u svakom trenutku na poziciju na kojoj imaju i do tri puta nižu platu.

- Nenadiću, neće ti pomoći busanje u grudi pred istomišljenicima i laži koje iznosiš. Vreme odgovornosti dolazi. Odgovaraćeš za sva krivična dela koja si počinio, za ljude čije si živote uništio za račun kriminalnih klanova i drugih interesnih grupa, za prikrivanje ubica, za svedoke koji su ubijeni kao i za objavljivanje podataka iz istraga kako bi uništavao živote ljudima protiv kojih vodiš istrage. Vreme odgovornosti dolazi! - kaže Mrdić.

