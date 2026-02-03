OKRENULI SU IM LEĐA, BLOKADA PROPALA! Danica Vučenić pokopala blokaderske sudije i tužioce (VIDEO)

Blokaderske sudije i tužioci pozivali su na obustavu rada, blokadu, međutim, podrška je izostala što je konstatovano čak i na mediju koji svakodnevno širi blokadersku propagandu.
Danica Vučenić istakla je da blokaderske sudije i tužioci jednostavno nemaju podršku kolega.
- Vi ste danas kao sudija obustavili rad u znak protesta zbog onoga što se dešava u pravosuđu, ali nije se mnogo vaših kolega odlučilo za takav korak! - istakla je ona.
DANICA VUČENIĆ NASTAVLJA DA POKOPAVA BLOKADERSKE SUDIJE I TUŽIOCE:— DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 03. фебруар 2026.
"Vi ste danas kao sudija obustavili rad u znak protesta zbog onoga što se dešava u pravosuđu ali NIJE SE MNOGO VAŠIH KOLEGA ODLUČILO ZA TAKAV KORAK!" pic.twitter.com/ip5eQBLHqz
Autor: A.A.