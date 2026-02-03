OKRENULI SU IM LEĐA, BLOKADA PROPALA! Danica Vučenić pokopala blokaderske sudije i tužioce (VIDEO)

Blokaderske sudije i tužioci pozivali su na obustavu rada, blokadu, međutim, podrška je izostala što je konstatovano čak i na mediju koji svakodnevno širi blokadersku propagandu.

Danica Vučenić istakla je da blokaderske sudije i tužioci jednostavno nemaju podršku kolega.

- Vi ste danas kao sudija obustavili rad u znak protesta zbog onoga što se dešava u pravosuđu, ali nije se mnogo vaših kolega odlučilo za takav korak! - istakla je ona.

Paraleni univerzum vrhovne tužiteljke: Zagorka Dolovac bi da bude iznad Ustavnog suda?!

DANICA VUČENIĆ NASTAVLJA DA POKOPAVA BLOKADERSKE SUDIJE I TUŽIOCE:



"Vi ste danas kao sudija obustavili rad u znak protesta zbog onoga što se dešava u pravosuđu ali NIJE SE MNOGO VAŠIH KOLEGA ODLUČILO ZA TAKAV KORAK!" pic.twitter.com/ip5eQBLHqz — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 03. фебруар 2026.

Autor: A.A.