OKRENULI SU IM LEĐA, BLOKADA PROPALA! Danica Vučenić pokopala blokaderske sudije i tužioce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Blokaderske sudije i tužioci pozivali su na obustavu rada, blokadu, međutim, podrška je izostala što je konstatovano čak i na mediju koji svakodnevno širi blokadersku propagandu.

Danica Vučenić istakla je da blokaderske sudije i tužioci jednostavno nemaju podršku kolega.

- Vi ste danas kao sudija obustavili rad u znak protesta zbog onoga što se dešava u pravosuđu, ali nije se mnogo vaših kolega odlučilo za takav korak! - istakla je ona.

Autor: A.A.

