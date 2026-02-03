LAŽ DANA: Pet pitanja za tužioca Nenadića - Piper oštro o opstrukciji u slučaju 'Nadstrešnica'

Analitičar je postavio je niz oštrih pitanja tužiocu Mladenu Nenadiću, optužujući tužilaštvo za netransparentnost i moguće opstrukcije u istragama.

- Tužilac Mladen Nenadić se juče prvi put pojavio u javnosti od pada nadstrešnice 1. novembra 2024. godine. Podsetio bih samo da, kada se dogodila tragedija u Švajcarskoj za Novu godinu, pre mesec dana, tužilaštvo u toj zemlji je za prvih nedelju dana održalo pet konferencija za novinare. Kod nas nikada se niko iz tužilaštva nije obratio medijima, niti javnosti, da kaže kako napreduje istraga ili šta se dešava u tom predmetu – započinje Piper.

Piper navodi da Nenadić treba da odgovori i na ostale svoje tvrdnje:

- Tužilac Nenadić se sada žali da neko vrši opstrukciju iz vlasti, da vrši obstrukciju istraga, on bi trebalo nam kaže ko vrši opstrukciju neke potencijalne istrage, koja će, nadam se, jednog dana i da se dogodi.

KO STOJI IZA POKUŠAJA OBOJENE REVOLUCIJE I ŠTA SU PLANOVI BLOKADERA?

- Kako napreduje istraga ili šta se dešava u predmetu?

- Da vidimo ko je uneo u Srbiju desetine miliona evra koje su iskorišćene za pokušaj obojene revolucije?

- Da nam kaže tužilac Nenadić da li je istraženo šta su planirali sve blokaderi 15. marta prošle godine i u sprezi sa kim u policiji su bili?

- Da nam kaže tužilac Nenadić ko je sprečio privođenje hrvatskog državljina Zdravka Ponoša?

- Da nam kaže tužilac Nenadić ko stoji iza organizovane kriminalne grupe batinaša, crnokošuljaša, koji su pokušali da ubiju pripadnike Kobri u avgustu prošle godine u Novom Sadu?

- Sve su to pitanja za tužioca Nenadića na koja verovatno nećemo dobiti odgovore, ali, nadam se i iskreno verujem da dolazi vreme promena, dolazi vreme odgovornosti i neko novo tužilaštvo, neki novi tužioci, verovatno, će nam dati odgovore na sva ta pitanja - zaključuje Piper.

Autor: A.A.