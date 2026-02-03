PLENKOVIĆ BRANI NASTUP TOMPSONA: Na dočeku rukometaša nisam video ni jednog ustašu!

Premijer Hrvatske Andrej Plenković je danas odbacio optužbe da je Vlada prekršila Ustav i zakone odlukom da preuzme sinoćni doček bronzanih rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu gde je, uprkos zabrani gradskih vlasti, nastupio kontroverzni pevač Marko Perković Tompson.

On je u izjavi novinarima ponovo optužio stranke levice da izmišljaju fašizaciju hrvatskog društva.

"Imali su šansu, promašili su sve i pokazali su da nisu sa svojim narodom i uspesima sportista jer su izmisli temu fašizacije", rekao je Plenković koji je predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Ta stranka je, zajedno s desničarskim Domovinskim pokretom, na vlasti na nacionalnom nivou, dok je na vlasti u Zagrebu zeleno-leva koalicija Možemo i Socijaldemokratska partija (SDP).

Plenković je rekao da je je stranka Možemo "dala crveni karton narodu i sportistima" i ocenio da lokalna vlast ne može da ograničava aktvnosti nacionalnoig karaktera.

"Juče na dočeku nisam video ni jednog ustašu. Napravili su balon iz kojeg ne mogu da izađu. Histeriju pravi 100 do 200 ljudi", smatra premijer.

Na pitanje novinara o najavi gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića (Možemo) da će Gradska skupština tražiti ocenu ustanovsti odluke Vlade o priređivanju dočeka mimo Grada Zagreba, Plenković je odgovorio da je Grad Zagreb glavni grad cele Hrvatske i da zato "državna vlast ima mogućnost da nastupi u situacijima kad se grad izmakne".

"Može da radi šta god hoće. Psi laju, karavani prolaze. Bronzana medalja je bila u nedelju, doček u ponedeljak. Neka promisle malo šta rade", dodao je predsednik Vlade Hrvatske.

Ocenio je da je doček prošao u najboljem redu, da je su svi u vladajućoj koaliciji time oduševljeni i čestitao ministrarstvima zbog dobre organizacije tig skupa.

"Dolaskom ogromnog broja građana potvrđeno je da je Vlada napravila odgovaran potez tako da spoji fantastičan uspeh sportista s osećajima naroda koji je želeo da podeli te trenutke nacionalnog ponosa i zanosa i to još uz krasnu navijačku i domoljubnu atmosferu", rekao je Plenković.

On je odbacio tvrdnje gradske vlasti da HDZ kontroliše Tomspona.

