Gujon objavio odličnu vest: Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon je saopštio da je Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve (SPC).

- Zahvaljujući medijskoj i institucionalnoj borbi ljudi iz Republike Srpske i Srbije, crkva u Zenici je vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, onako kako je i moralo biti od početka - napisao je Gujon na društvenoj mreži Iks.

On je pozdravio odluku nadležnog federalnog suda, zbog priznavanja stvarnog i istorijskog vlasnika i izrazio nadu da će se ovakav pristup nastaviti širom Federacije i da će se imovina upisivati na prave vlasnike, bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost.

- Posebno ističemo ulogu Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, koji godinama sistematski ukazuje na kršenje imovinskih prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u FBiH - naveo je Gujon.

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH saopštio je prošle nedelje da su u toku harmonizacije usaglašavanja podataka zemljišnih knjiga i katastra, rešenjem opštinskog suda u Zenici od 16. maja 2019. godine, crkva i zemljište oko crkve upisani u svojinu "države" jedan kroz jedan.

Iz Odbora su naveli da u sudskom upisu nije detaljnije precizirano da li je reč o vlasništvu opštine, kantona ili nekog drugog organa javne vlasti već je upisano da je crkva "državna svojina''.

Autor: Iva Besarabić