AKTUELNO

Politika

JOŠ JEDNA SRAMNA KURTIJEVA PROVOKACIJA: Uklonjene table na ćirilici u Leposaviću i Zvečanu (VIDEO)

Izvor: kosovo-online.com, Foto: Kosovo online ||

Prethodni znak, koji je bio ispisan samo na ćirilici, je uklonjen.

Na ulazu u opštinu Leposavić uklonjen je znak na ćirilici i postavljena je nova dvojezična tabla na albanskom i srpskom jeziku. Kako javljaju reporteri Kosovo onlajna, isti znak postavljen je i na izlazu iz opštine Zvečan.

Na izlazu iz opštine Zvečan i na ulazu u opštinu Leposavić postavljena je nova tabla sa natpisim prvo na albanskom, a zatim na srpskom jeziku, ali samo na latinici.

Prethodni znak, koji je bio ispisan samo na ćirilici, je uklonjen.

Na znaku u Zvečanu stoji natpis na albanskom i srpskom „Dobro došli“, dok je na drugom znaku, u Leposaviću, ispisano „Srećan put“.

Autor: S.M.

#Kurti

#Leposavić

#Zvečan

#provokacija

#table

#ćirilica

POVEZANE VESTI

Politika

SRAMNO! Umesto uklonjenog znaka na ćirilici 'Volim K. Mitrovicu' radnici postavili novi na latinici, uz srce u zelenoj boji

Politika

UKLONJENE ĆIRILIČNE TABLE KOD ZVEČANA: Zamenjene natpisima na albanskom i engleskom jeziku, dok je natpis na srpskom napisan pogrešno

Politika

Kurti nastavlja rat protiv ćirilice! Skinuli tablu sa zgrade opštine Zvečan

Politika

SKANDAL NA KIM! Uklonjen znak 'Volim K. Mitrovicu' uz prisustvo tzv. Kosovske policije (VIDEO)

Politika

UKLANJAJU ĆIRILICU NA KOSOVU I METOHIJI: Radnici pod zaštitom tzv. kosovske policije postavljaju table na albanskom jeziku (VIDEO)

Svet

U blizini kuće ubice pronađeno TELO SA TETOVAŽOM NA ĆIRILICI: Da li je to Aleksandar koji je pobio porodicu?