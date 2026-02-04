AKTUELNO

Politika

'VEČNI DUPLJAK' ČEDA JOVANOVIĆ ODVALIO PRELEVIĆA: Dvaput rušio Đinđića, a sad bi našu decu (FOTO)

Izvor: Informer, Foto: Beta/Milan Obradović ||

Lider LDP-a Čedomir Jovanović razobličio je idelologa blokadera Boža Prelevića, poznatijeg kao Boža Ratkapna, koji je izgleda zaboravio svoju prošlost jer se danas predstavlja kao veliki borac za pravdu.

Naime, Čeda Jovanović je komentarisao lik i delo blokadera i bivšeg sudije Prelevića, koji je očigledno zaboravio da je s leđa rušio pokojnog premijera Zorana Đinđića.

- Večni "dupljak", podmukao, s leđa rušio Zorana (Đinđića), pa ga po drugi put ubijao rušeći optužnicu Zoranovim ubicama. Pa i danas, opet po zadatku, namešta našu decu kao studentski ideolog izvikan u redakciji UDBE - poručio je Jovanović.

Podsetimo, jedan od najglasnijih ideologa blokadera, Božo Prelević, otkrio je koja je glavna politika onih koji već duže od godinu dana rade na rušenju naše zemlje, a to je: "Srbi su najgori".

Naime, ovaj blokader sa dna kace je najpre pozvao strance da mu pomognu u rušenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom je na najstrašniji način ponizio i izvređao građane naše zemlje. Na kraju je izneo šokantnu tvrdnju da su, kako je rekao, Srbi krivi za Jasenovac.

#Zoran Đinđić

#bozo prelević

#deca

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Društvo

KIČMA PUNA ŠRAFOVA: Čeda Jovanović objavio snimak nakon operacije, pa poslao jaku poruku (FOTO)

Društvo

ČEDA OVAKO OPORAVLJA DUŠU POSLE TEŠKE OPERACIJE: Pokazao i snimak svoje povrede

Politika

Čeda Jovanović se oprostio od Palme: Uvek je bio čovek, veći od svih razlika među nama

Domaći

Puklo mu srce posle razvoda od Jelene! Čeda ronio gorke suze: Nikad nisam izašao iz kuće, a da je ne poljubim...

Politika

ČEDA JOVANOVIĆ mora na HITNU OPERACIJU: Lider LDP završio u bolnici

Politika

POSLE TOTALNE HAVARIJE, PROŠAO JE IMPULS KROZ NERVE: Oglasio se Čeda Jovanović, otkrio kako teče oporavak (FOTO)