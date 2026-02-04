'VEČNI DUPLJAK' ČEDA JOVANOVIĆ ODVALIO PRELEVIĆA: Dvaput rušio Đinđića, a sad bi našu decu (FOTO)

Lider LDP-a Čedomir Jovanović razobličio je idelologa blokadera Boža Prelevića, poznatijeg kao Boža Ratkapna, koji je izgleda zaboravio svoju prošlost jer se danas predstavlja kao veliki borac za pravdu.

Naime, Čeda Jovanović je komentarisao lik i delo blokadera i bivšeg sudije Prelevića, koji je očigledno zaboravio da je s leđa rušio pokojnog premijera Zorana Đinđića.

- Večni "dupljak", podmukao, s leđa rušio Zorana (Đinđića), pa ga po drugi put ubijao rušeći optužnicu Zoranovim ubicama. Pa i danas, opet po zadatku, namešta našu decu kao studentski ideolog izvikan u redakciji UDBE - poručio je Jovanović.



Podsetimo, jedan od najglasnijih ideologa blokadera, Božo Prelević, otkrio je koja je glavna politika onih koji već duže od godinu dana rade na rušenju naše zemlje, a to je: "Srbi su najgori".

Naime, ovaj blokader sa dna kace je najpre pozvao strance da mu pomognu u rušenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom je na najstrašniji način ponizio i izvređao građane naše zemlje. Na kraju je izneo šokantnu tvrdnju da su, kako je rekao, Srbi krivi za Jasenovac.