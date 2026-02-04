Starović sa predstavnikom EU: Priština odgovorna za izostanak napretka u dijalogu

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je danas sa saradnikom Specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensensena, Tomasom Bušom. Ministar je informisao sagovornika o poslednjim jednostranim potezima Prištine i ponovio stav da je prištinska strana ta koja je odgovorna za dugogodišnji nedostatak napretka u procesu dijaloga.

„Mislim da bi svi ključni međunarodni donosioci odluka morali shvatiti da je Priština odgovorna za nedostatak napretka u procesu dijaloga, da ta odgovornost ne leži na Republici Srbiji, koja je sve vreme konstruktivan sagovornik,“, naglasio je Starović.

Starović se osvrnuo i na reformske procese koje sprovodi Vlada Srbije i rekao da naporno radimo kako bismo u zadatim rokovima realizovali sve preuzete obaveze iz Reformske agende, dodajući da Vlada u ovoj godini nastavlja da sprovodi Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU. Intenzivno se radi na realizaciji programa koji postepeno integrišu Srbiju u Jedinstveno evropsko tržište, od čega će imati koristi svi građani Srbije i pre članstva Srbije u Evropskoj uniji.

Sagovornici su zaključili da je dijalog jedini mogući mehanizam i način za rešavanje otvorenih pitanja, uz puno poštovanje međunarodnog prava i postojećih dogovora, kao i značaj nastavka konstruktivne komunikacije za napredak Srbije na putu evropskih integracija.