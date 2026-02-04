Đukanović: Odbrana osporila optužni predlog,ubeđen sam da ćemo izaći kao pobednici

Advokat Vladimir Đukanović, branilac troje optuženih u slučaju "Generalšab", danas je, nakon suđenja, izjavio da je odbrana u potpunosti osporila optužni predlog, koji je, kako je ocenio, najbesmisleniji u istoriji pravosuđa i dodao da je ubeđen da će iz ovog postupka izaći kao pobednici.

“Ako je reč o krivičnom delu zloupotreba službenog položaja jasno je da mora da bude ili nečija korist ili je načinjena šteta. U optužnom predlogu niti ima štete niti je neko pridobio korist”, rekao je Đukanović i dodao da je jedina šteta naneta Srbiji zato što je uništen jedan unosan posao za državu.

Đukanović je dodao da je zastrašujuće to što je 1.700 negativnih tekstova izašlo o ovom postupku, kao i to što su pojedini mediji optužni predlog dobili pre samih advokata.

“Ubeđen sam da ćemo u ovom besmislenom postupku izaći kao pobednici, što smo, čini mi se danas već, na ovom prvom glavnom pretresu, i učinili” naveo je on.

Na pitanje kako su advokati danas osporavali optužni predlog, Đukanović je naglasio da je ključni argument odbrane da ne postoji nikakvo krivično delo, da ne postoji šteta ni korist, što, kako je dodao, ukazuje da je ovo politički motivisan optužni predlog.

"Donet je leks specijalis i prosto taj akt iz 2005. godine ne proizvodi nikako pravno dejstvo, prosto to je sve ništavo. Mi ovde gubimo vreme, ne postoji ni krivično delo, ne postoji uopšte postupak", rekao je Đukanović.

Na pitanje kako je moguće da se tužilački akt postavlja iznad zakonskog okvira, Đukanović je rekao da je to pitanje za Javno tužilaštvo za organizovani krimnal.

"To morate da pitate ove ljude koji donose takve optužne predloge, oni su očigledno politički motivisani i to je bio jedini način valjda da naprave aferu i da, naravno, upropaste nešto što je bilo jako dobro za Srbiju, kao što su to radili sa litijumom, kao što to rade za mnoge druge stvari, samo da ova zemlja ne bi napredovala izmišljaju takve besmislene postupke i kampanje", dodao je on.

Osvrćući se na okupljanje grupe građana ispred suda pre početak suđenja, istakao je da je to pritisak na sud.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas su optuženi u slučaju "Generalštab" - ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović negirali krivicu.