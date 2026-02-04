VUČIĆ OBJAVIO VELIKE VESTI: Srbija gradi energetsku tvrđavu! Stiže ruski gas, ali se povezujemo i sa Evropom - NEMA ZIME ZA NAŠ NAROD!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za britansku agenciju Rojters da Srbija nastavlja sa pametnom energetskom politikom koja garantuje sigurnost svim građanima.

Kako je istakao, naša zemlja će nastaviti da kupuje gas od Rusije, ali istovremeno kreće u velike nabavke preko mehanizama Evropske unije!

Energetska diverzifikacija: Više izvora, veća sigurnost

Vučić je objasnio da Srbija planira da kroz zajedničke nabavke EU obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što predstavlja petinu ukupnih potreba naše zemlje.

"I dalje ćemo imati velike količine ruskog gasa, ali sve više uzimamo od Evropljana. Ovo je velika diverzifikacija", poručio je predsednik Vučić iz Predsedništva Srbije.

Gas stiže sa svih strana: Azerbejdžan, Grčka, Rumunija...Srbija ne sedi skrštenih ruku i već preduzima konkretne korake:

Azerbejdžan: Gas već stiže preko Bugarske.

Grčka (LNG): Ove godine kreće gradnja gasovoda ka Severnoj Makedoniji koji otvara put ka tečnom prirodnom gasu iz Grčke.

Rumunija: Planirano je da gasovod ka ovoj zemlji bude završen do 2027. godine.

Jasna poruka: Srbija je na EU kursu!

Iako Rojters podseća da je Srbija jedan od retkih kupaca ruskog gasa u Evropi, Vučić je otklonio svaku sumnju u pogledu budućnosti zemlje:

"Nema sumnje, dok sam ja predsednik, Srbija će biti na svom EU kursu", poručio je Vučić, naglašavajući da Srbija prilagođava svoju energetsku politiku zahtevima Brisela.

Autor: Dalibor Stankov