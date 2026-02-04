AKTUELNO

Politika

VUČIĆ OBJAVIO VELIKE VESTI: Srbija gradi energetsku tvrđavu! Stiže ruski gas, ali se povezujemo i sa Evropom - NEMA ZIME ZA NAŠ NAROD!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za britansku agenciju Rojters da Srbija nastavlja sa pametnom energetskom politikom koja garantuje sigurnost svim građanima.

Kako je istakao, naša zemlja će nastaviti da kupuje gas od Rusije, ali istovremeno kreće u velike nabavke preko mehanizama Evropske unije!

Energetska diverzifikacija: Više izvora, veća sigurnost

Vučić je objasnio da Srbija planira da kroz zajedničke nabavke EU obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što predstavlja petinu ukupnih potreba naše zemlje.

"I dalje ćemo imati velike količine ruskog gasa, ali sve više uzimamo od Evropljana. Ovo je velika diverzifikacija", poručio je predsednik Vučić iz Predsedništva Srbije.

Gas stiže sa svih strana: Azerbejdžan, Grčka, Rumunija...Srbija ne sedi skrštenih ruku i već preduzima konkretne korake:

Azerbejdžan: Gas već stiže preko Bugarske.

Grčka (LNG): Ove godine kreće gradnja gasovoda ka Severnoj Makedoniji koji otvara put ka tečnom prirodnom gasu iz Grčke.

Rumunija: Planirano je da gasovod ka ovoj zemlji bude završen do 2027. godine.

Jasna poruka: Srbija je na EU kursu!

Iako Rojters podseća da je Srbija jedan od retkih kupaca ruskog gasa u Evropi, Vučić je otklonio svaku sumnju u pogledu budućnosti zemlje:

"Nema sumnje, dok sam ja predsednik, Srbija će biti na svom EU kursu", poručio je Vučić, naglašavajući da Srbija prilagođava svoju energetsku politiku zahtevima Brisela.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Azerbejdžan

#Mol

#Rojters

#Rusija

#Srbija vesti

#diversifikacija

#energetika

#evropska unija

#gas

POVEZANE VESTI

Politika

'SRBIJU JE SAČUVAO OD PROPASTI NAŠ PONOSNI, ČESTITI I PRKOSAN NAROD' Predsednik Vučić poslao moćnu poruku (FOTO)

Politika

POBEDIĆE SRBIJA! Predsednik Vučić objavio moćan video: Nismo mi brojčano veliki, ali je naš narod uvek bio slobodan i slobodarski

Politika

'MIR JE NAŠ PRIORITET, ALI BEZ SLOBODE NE MOŽEMO' Predsednik Vučić o ogromnim pritiscima na našu zemlju: BORIĆU SE ZA SRBIJU!

Politika

'MORAMO DA ČUVAMO SRBIJU' Vučić poslao poruku građanima: Učinimo ovu godinu najboljom u ekonomskom smislu (VIDEO)

Politika

ZA NAS JE SRBIJA SVE! Vučić objavio novi video: Srbija je naš zavet, Srbija je naša zakletva, Srbija je naš život, Srbija je naša budućnost (VIDEO)

Politika

VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: U teškim vremenima Srbija ostaje čvrsto uz svoj narod i mir! (VIDEO)