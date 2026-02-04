AKTUELNO

Politika

Da li je Stevandić znao ili pogodio: Francuska potvrdila stav koji je izneo još u decembru u Parizu

Izvor: Pink.rs/Vrbasmedia, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je tokom razgovora u Parizu dobio, kako je naveo, komplimente na račun Srba iz Srpske, te da su mu sagovornici poručili da su „sjajni i pametni“. Istakao je i da se njegov raniji stav o neuvođenju sankcija Rusiji danas poklapa sa porukama koje dolaze iz Francuske.

Stevandić je na društvenoj mreži X naveo da je „završio razgovor sa (ime nije za sve) Parizom uz radost zbog komplimenata za nas Srbe iz Srpske da smo ‘sjajni i pametni’“.

On je podsetio da je 15. decembra 2025. godine u Parizu izneo stav da Republika Srpska ne treba da uvodi sankcije Rusiji, uz obrazloženje da će se, kako je rekao, „i Francuzi sa njima pomiriti“.

„Naime, 15. decembra 2025. u Parizu rekoh da ne uvodimo sankcije Rusiji jer će se i Francuzi sa njima pomiriti. Danas to potvrdi francuski predsednik. Italija sledi“, naveo je Stevandić.

Njegova objava dolazi u trenutku kada se u evropskim političkim krugovima sve češće govori o preispitivanju dosadašnje politike prema Moskvi, što je on predstavio kao potvrdu svojih ranijih procena.

U objavi je time sugerisao da su se njegove procene iz Pariza pokazale tačnim, odnosno da se politički kurs pojedinih evropskih država sada približava stavu koji je tada zastupao u vezi sa odnosom prema Rusiji i sankcijama.

Autor: Jovana Nerić

#Francuska

#Nenad Stevandić

#Rusija

#Sankcije

