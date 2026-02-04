Da li je Stevandić znao ili pogodio: Francuska potvrdila stav koji je izneo još u decembru u Parizu

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je tokom razgovora u Parizu dobio, kako je naveo, komplimente na račun Srba iz Srpske, te da su mu sagovornici poručili da su „sjajni i pametni“. Istakao je i da se njegov raniji stav o neuvođenju sankcija Rusiji danas poklapa sa porukama koje dolaze iz Francuske.

Stevandić je na društvenoj mreži X naveo da je „završio razgovor sa (ime nije za sve) Parizom uz radost zbog komplimenata za nas Srbe iz Srpske da smo ‘sjajni i pametni’“.

On je podsetio da je 15. decembra 2025. godine u Parizu izneo stav da Republika Srpska ne treba da uvodi sankcije Rusiji, uz obrazloženje da će se, kako je rekao, „i Francuzi sa njima pomiriti“.

„Naime, 15. decembra 2025. u Parizu rekoh da ne uvodimo sankcije Rusiji jer će se i Francuzi sa njima pomiriti. Danas to potvrdi francuski predsednik. Italija sledi“, naveo je Stevandić.

Заврших разговор са(име није за све) Паризом уз радост због комплимената за нас Србе из Српске да смо "сјајни и паметни". Наиме 15 децембра 2025.у Паризу рекох да не уводимо санкције Русији јер ће се и Французи са њима помирити.Данас то потврди француски предсједник.Италија

следи pic.twitter.com/xi02vmSOnS — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 04. фебруар 2026.

Njegova objava dolazi u trenutku kada se u evropskim političkim krugovima sve češće govori o preispitivanju dosadašnje politike prema Moskvi, što je on predstavio kao potvrdu svojih ranijih procena.

U objavi je time sugerisao da su se njegove procene iz Pariza pokazale tačnim, odnosno da se politički kurs pojedinih evropskih država sada približava stavu koji je tada zastupao u vezi sa odnosom prema Rusiji i sankcijama.

Autor: Jovana Nerić