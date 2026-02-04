Elek sa Frangešom: Međunarodna zajednica da zaštiti prava srpskog naroda i vitalnih institucija

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek, sa saradnicima, sastao se danas sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejom Frangešom, sa kojim je razgovarao o institucionalnom pritisku Prištine nad Srbima.

Na sastanku je zahtevano da se međunarodna zajednica uključi u zaštitu prava srpskog naroda i vitalnih institucija - pre svega zdravstva i prosvete koji su, kako je saopštila Srpska lista, stubovi opstanka srpskog naroda.

„Ukazano je da postojeći zakonski okvir onemogućava pravo Srba da žive u svojim domovima, imaju slobodu kretanja, rade, školuju se i leče i međunarodna zajednica ima odgovornost da spreči pokušaj administrativnog progona Srba i etničkog čišćenja Kosova i Metohije“, saopštila je Srpska lista.

Takođe, u saopštenju se ističe da Srpska lista ostaje pouzdan i konstruktivan partner i u punom kapacitetu podržava poštovanje sporazma iz Brisela kojima se štite prava srpskog naroda, ali i multietnički karakter ovog prostora.

Autor: Jovana Nerić