BLOKADERI VIŠE I NE KRIJU VEZE SA HRVATSKOM OBAVEŠTAJNOM SLUŽBOM – RADI PROTIV SVOJE ZEMLjE, DOK MU IZ DžEPA VIRI ČLANSKA KARTA HDZ (FOTO)

Nezapamćen događaj koji je uznemirio prisutne desio se u Novom Naselju u Batajnici, kada je jednom od blokadera, dok je plaćao na trafici, iz džepa ispala „članska iskaznica“ Hrvatske demokratske zajednice, izdata na ime Marin Ferinac.

Članstvo u političkim strankama i njihove članske karte mogu imati samo državljani te zemlje, pa se s pravom izvodi zaključak da se radi o državljaninu Republike Hrvatske ili se može pretpostaviti da je to lice dobilo od hrvatskog državljanina, pa je „kao drag suvenir“ nosi u svom džepu. Namerno ili slučajno, tek, javnost je došla do opipljivih dokaza delovanja Hrvatske protiv ustavnog poretka Republike Srbije.

O vezama blokadera u Srbiji i aktivnosti obaveštajnih službi Republike Hrvatske, kao i fasciniranošću nekih od njih ustaškom ideologijom, govorilo se i ranije, ali sada se radi o opipljivom dokazu nam kojim obaveštajna zajednica Srbije ne može ostati nema. Setimo se da je Milan Čanak, sin Marije Vasić koja je optužena za krivično delo planiranje i poziv na rušenje ustavnog poretka, pozirao u ustaškoj uniformi, kao i da je Hrvatska bila omiljena destinacija kako blokadera odbeglih od pravosudnih organa naše zemlje, tako i svih mogućih obuka, kampova i radionica na temu primene „blokadne kuharice“.

Iako su se priče o hrvatskim aspiracijama na teritorije Srbije koje su bile deo NDH – „Srijem Hrvatskoj“ ili „Hrvatska do Zemuna“, do skoro smatrale teorijom zavere, događaji čiji smo svedoci u poslednjih 15 meseci govore nam drugačije. Poznato je da je hrvatska obaveštajne služba promenila način svog delovanja u Srbiji. I dok je ranije radila samo na boljem pozicioniranju hrvatskih kompanija na teritoriji Srbije (a znamo da obrnuto nije bilo dozvoljeno) i privlačenja „ljudi sa hrvatskim korenima“ da uzmu pasoš Republike Hrvatske, danas otvoreno pruža podršku blokaderima u rušenju Republike Srbije kroz materijalnu, logističku, pa čak i pomoć u ljudstvu.

Javnost je s pravom zabrinuta i u ovom, kao i u mnogim ranijim slučajevima, traži reakcije nadležnih organa i zaštitu srpskih obaveštajnih službi čiji je posao da brinu o bezbednosti države i svih njenih građana.

Autor: Pink.rs