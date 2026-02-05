Dačić: Srbija pridaje izuzetnu važnost delovanju Unmika

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara i šefom misije Unmika Peterom Dueom koji je na tu dužnost stupio u januaru ove godine i istakao da Srbija pridaje izuzetnu važnost delovanju Unmika.

Dačić je sagovorniku poželeo uspeh u obavljanju ove značajne funkcije i informisao ga o teškom položaju Srba na Kosovu i Metohiji, saopštio je MUP.

Dačić je podvukao da je ključno nastaviti angažovanje te misije u cilju doslednog sprovođenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Kako je istaknuto, Dačić je izrazio očekivanje da će se nastaviti praksa dobre policijske saradnje sa Unmikom, kao i redovne i sadržajne komunikacije po svim pitanjima od značaja za delovanje Unmika na Kosovu.

Sagovornici su razmatrali mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, kao i aktuelna dešavanja u zemlji i regionu.

Ovom sastanku prisustvovala je i predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Dominika Kros, dodaje se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić