Udruženje Efektiva pozvalo na bojkot Delezea zbog tuzbe protiv drzave Srbije! (FOTO)

Udruženje potrošača Efektiva, poziva na novi bojkot trgovinskog lanca Delez. Poziv je usledio nakon vesti da je Delez tužio državu zbog Uredbe o maržama.

Delez je najveći trgovinski lanac u zemlji, sa najvećim brojem maloprodaja i najvećim prihodima. Tokom 2023. i 2024. Delez je poslovao sa bruto maržom od 46%, ostvarivši čistu dobit od oko 130 mil evra.

Poziv na bojkot je nastavak prošlogodišnje borbe za niže cene hrane u Srbiji, koje su među najvišima u Evropi. Delez je tu prepoznat, od strane potrošača, kao najuticajniji na opšte formiranje cena i jedan je od lanaca, protiv kojih je i Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak, pod sumnjom u dogovaranje cena.

Tužbom protiv države, Delez je pokazao da osim profita, ne mari ni za šta drugo, niti za interes građana, pa samim tim ni države. Dok ostali trgovci ćute i rade, Delez je konstantno vršio pritisak na državu, po pitanju Uredbe.

Tužbom protiv države, Delez je pokazao da osim profita, ne mari ni za šta drugo, niti za interes građana, pa samim tim ni države. Dok ostali trgovci ćute i rade, Delez je konstantno vršio pritisak na državu, po pitanju Uredbe.

Potrošači to moraju da prime k znanju i da se prema tome adekvatno postave, jer tužba Deleza protiv države, zapravo je tužba protiv građana Srbije.



