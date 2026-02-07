AKTUELNO

Udruženje Efektiva pozvalo na bojkot Delezea zbog tuzbe protiv drzave Srbije! (FOTO)

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Udruženje potrošača Efektiva, poziva na novi bojkot trgovinskog lanca Delez. Poziv je usledio nakon vesti da je Delez tužio državu zbog Uredbe o maržama.

Delez je najveći trgovinski lanac u zemlji, sa najvećim brojem maloprodaja i najvećim prihodima. Tokom 2023. i 2024. Delez je poslovao sa bruto maržom od 46%, ostvarivši čistu dobit od oko 130 mil evra.

Poziv na bojkot je nastavak prošlogodišnje borbe za niže cene hrane u Srbiji, koje su među najvišima u Evropi. Delez je tu prepoznat, od strane potrošača, kao najuticajniji na opšte formiranje cena i jedan je od lanaca, protiv kojih je i Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak, pod sumnjom u dogovaranje cena.

Tužbom protiv države, Delez je pokazao da osim profita, ne mari ni za šta drugo, niti za interes građana, pa samim tim ni države. Dok ostali trgovci ćute i rade, Delez je konstantno vršio pritisak na državu, po pitanju Uredbe.

Potrošači to moraju da prime k znanju i da se prema tome adekvatno postave, jer tužba Deleza protiv države, zapravo je tužba protiv građana Srbije.

Autor: Jovana Nerić

