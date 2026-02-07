AKTUELNO

MINISTARKA MESAROVIĆ NAJAVILA: Ovi građani oslobođeni januarskog računa za struju na inicijativu predsednika ODGOVORAN POTEZ DRŽAVE

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da će građani koji su u januaru zbog vremenskim neprilika bili uskraćeni za redovno snadbevanje električnom energijom na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića biti oslobođeni plaćanja računa za taj mesec.

- U celosti su oslobođeni računa za struju za januar. Na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića, Ministarsto privrede i Vlada je predložilo da se svi građani koji su nenajavljeno, a u kontinuitetu više od 24 časa bili bez urednog napajanja električnom energijom usled vremenskih neprilika koje su zadesile više okruga u januaru, budu oslobođeni plaćanja januarskog računa. Juče je na sednici Vlade taj zaključak donet. Znači, sve naše  građani koji su u kontinuitetu 24 časa bez najave Elektrodidtribucije bili pogođeni vremenskim neprilikama i posledicama koje su prouzrokovale velike kvarove na distributivnoj mreži oslobodižemo plaćanja računa za januar. To je još jedan potez koji je država preduzela kada je u pitanju odgovoran pristup našim građanima. Baš kao što smo u januaru, u najkraćem mogućem roku otklonili kvarove na distributivnoj mreži. Svesni činjenice šta se u januaru desilo doneli smo ovu odluku. Moram istaći da su to uglavnom građani u Valjevu, Loznici, delom u Zaječaru, Boru, Užicu, Čačku. Njima će račun stići, ali sa nula dinara. Nemaju obavezu plaćanja - rekla je Mesarović.

Ministar Gajić prisustvovao svečanom otvaranju XXV Zimskih olimpijskih igara: Srbija ima tri predstavnika

