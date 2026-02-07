Novi detalji o blokaderki koja pozira sa drogom u rukama: Njen otac je osuđivani kriminalac i nasilnik

Blokaderka N. M. iz Novog Pazara "proslavila se" pojavljivanjem na blokaderskim protestima propagirajući "prave vrednosti", ali ubrzo nakon toga pojavile su se njene fotogafije sa marihuanom čime je razotkrivena. Sada, mediji pišu o njenom ocu.

Naime, njen otac R. M. je osuđivani narko diler, prenose mediji.

Večernji list je ranije pisao da su državljani Srbije privedeni na zagrebačkom aerodromu sa dva kovčega teška ukupno 40 kilograma puna odeće natopljene kokainom.

Među uhapšenima bio je i otac blokaderke R. M, pisao je tada Večernji list.

Policija je u tada kaznenoj prijavi navela da droga nije bila namenjena hrvatskom nego srpskom tržištu, preneo je tada Večernji list.

Takođe, Kurir je pisao da je otac blokaderke R. M. je bio u grupi koja je za vreme korone napala tadašnju premijerku Anu Brnabić tokom posete Novom Pazaru.

Mediji zaključuju da je reč o dokazanom nasilniku i kriminalcu i da je jasno da njegova ćerka nastavlja nejgovim stopama.

Autor: D.Bošković