AKTUELNO

Politika

Novi detalji o blokaderki koja pozira sa drogom u rukama: Njen otac je osuđivani kriminalac i nasilnik

Izvor: B92, Foto: Beta/Biljana Ljubisavljević ||

Blokaderka N. M. iz Novog Pazara "proslavila se" pojavljivanjem na blokaderskim protestima propagirajući "prave vrednosti", ali ubrzo nakon toga pojavile su se njene fotogafije sa marihuanom čime je razotkrivena. Sada, mediji pišu o njenom ocu.

Naime, njen otac R. M. je osuđivani narko diler, prenose mediji.

Večernji list je ranije pisao da su državljani Srbije privedeni na zagrebačkom aerodromu sa dva kovčega teška ukupno 40 kilograma puna odeće natopljene kokainom.

Među uhapšenima bio je i otac blokaderke R. M, pisao je tada Večernji list.

Policija je u tada kaznenoj prijavi navela da droga nije bila namenjena hrvatskom nego srpskom tržištu, preneo je tada Večernji list.

Takođe, Kurir je pisao da je otac blokaderke R. M. je bio u grupi koja je za vreme korone napala tadašnju premijerku Anu Brnabić tokom posete Novom Pazaru.

Mediji zaključuju da je reč o dokazanom nasilniku i kriminalcu i da je jasno da njegova ćerka nastavlja nejgovim stopama.

Večernji list je ranije pisao da su državljani Srbije privedeni na zagrebačkom aerodromu sa dva kovčega teška ukupno 40 kilograma puna odeće natopljene kokainom.

Među uhapšenima bio je i otac blokaderke R. M, pisao je tada Večernji list.

Policija je u tada kaznenoj prijavi navela da droga nije bila namenjena hrvatskom nego srpskom tržištu, preneo je tada Večernji list.

Takođe, Kurir je pisao da je otac blokaderke R. M. je bio u grupi koja je za vreme korone napala tadašnju premijerku Anu Brnabić tokom posete Novom Pazaru.

Mediji zaključuju da je reč o dokazanom nasilniku i kriminalcu i da je jasno da njegova ćerka nastavlja nejgovim stopama.

Autor: D.Bošković

#Droga

#RUKE

#blokaderka

#detalji

POVEZANE VESTI

Hronika

Uhapšen razbojnik koji je ukrao tri kilograma zlata: Sumnja se da je došao na protest u Novi Pazar (VIDEO)

Hronika

DETALJI HORORA U VRBASU: Uhapšena dvojica mladića! Zverski nožem ubadali muškarca

Hronika

UBISTVO I SAMOUBISTVO U NOVOM SADU ŠOKIRALO JAVNOST! Dr Stašević Karličić za Pink: Ovaj fenomen je poznat psihijatriji i ima veze sa teškim duševnim p

Domaći

Vanju Mijatović u javnosti iskritikovao otac! Pevačica pokušala da sakrije kilazu, a onda je progovorio on: KAO DA SI DŽAK OBUKLA...

Društvo

IVAN IZ NOVOG SADA NESTAO U GRČKOJ: Bio je na Svetoj Gori, nema ga skoro 10 DANA

Hronika

Policija ga okružila: Pogledajte kako je uhapšen jedan od kriminalaca u akciji 'Vardar' (VIDEO)