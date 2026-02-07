RAFALOM IZ MRAKA PO MINISTRU ODBRANE! Bulatović je bio jedan od najvažnijih ljudi u Jugoslaviji, a ubijen je u restoranu na Banjici! Svedok je OVO ispričao

Navršilo se 26 godina od ubistva na Pavla Bulatovića, tadašnjeg ministra odbrane Savezne Republike Jugoslavije i jednog od važnijih ličnosti režima. Tog 7. februara 2000. likvidiran je pucnjima iz kalašnjikova dok je u restoranu "Rad" na Banjici sedeo u društvu Mirka Kneževića, upravnika restorana, i Vuka Obradovića, direktora "Jugarant banke".

Do danas nisu otkriveni ni ubice ni nalogodavci. Istragom je utvrđeno da je u predvečerje atentator stigao do zadnje strane objekta preko neosvetljenog fudbalskog terena i da je kroz zatvoren prozor ispalio rafale, koji su za Bulatovića bili smrtonosni. Nakon pucnjave se neomatano udaljio sa mesta zločina, ne ostavivši nikakve validne tragove za policijske inspektore i tužilaštvo.

Vladajuća Socijalistička partija Srbije i Savezna vlada su ovaj događaj odmah proglasili terorističkim aktom apostrofirajući da je naručen iz inostranstva. Anketnim odborom Skupštine SRJ predsedavao je Vojislav Šešelj, vođa radikala, a njihov zadatak je bio da ispitaju okolnosti koje su dovele do ubistva. Saslušani su, između ostalih, generali Branko Krga, Aca Tomić, Dragoljub Ojdanič, načelnik DB Radomir Marković, Vlajko Stoiljković, Dušan Mihajlović, Momir Bulatović...

Na kraju je podnet izveštaj u kojem je navedeno da je Bulatović usmrćen jer je pokušao da spreči mahinacije prilikom nabavke vojne opreme! Nigde na tih bezmalo 1.000 strana objavljenih 22. januara 2022. godine se ne navode ni teroristi, ni tajne službe, ni elementi iz inostranstva.

Međutim, provlačilo se ime Budvanina Ivana Delića. Ali on je negirao povezanost sa zločinom tvrdeći da postoje svedoci da je u to vreme bio u Budvi.

Mogle su se čuti razne teorije u prilog tome da je Pavle Bulatović znao previše o delovanju kriminalnih grupa i da ga je to koštalo života, a jedan od onih koji su navođeni kao mogući nalogodavci bio je i klan "Amerika", čiji su primarni interes bili narkotici i duvan.

Krtica iz "Amerike" označavan kao Srećko ili Laki je srpskim bezbedosnosnim službama u više navrata govorio o likvidacijama koje je ta grupacija izvela, pa tako i o ubistvu ministra odbrane u restoranu "Rad", ali nikad ni za jedno nije ponudio dokaze.

Tako je evo 26 godina sve ostalo u domenu nagađanja.

Pavle Bulatović je inače rođen 1948. u Gornjim Rovcima, u opštini Kolašin. Po diplomiranju na Ekonomskom fakultetu u Podgorici je radio kao asistent. Bio je i glavni i odgovorni urednik lista "Univerzitetska riječ".

Tokom karijere bio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, pa savezni ministar unutrašnjih poslova i ministar odbrane SR Jugoslavije.

Nije želeo nikad da ga prati obezbeđenje.

Upitan negde pred smrt zašto ne vodi više računa o svojoj bezbednosti, odgovorio je: "Ako bi mene ubili, ni manje štete, ni veće bruke za državu".

Mirko Knežević bio je sa Bulatovićem te kobne večeri za istim stolom. Kao i partijske kolege i prijatelji Bulatovića veruju da je pozadina ubistva bila politička.

"Oko sedam sati se zapucalo iz pravca stadiona preko prozora na kom smo mi sedeli. Pokojni Pavle je na licu mesta izrešetan, a mene su dva metka pogodila", prisetio se Knežević svojevremeno za RTCG.

Za razliku od buke koja je nastala te večeri, u godinama nakon toga svirepo ubistvo je prekrila tišina zaborava.

"Jedino ko je mene došao nešto da pita su bila dvojica iz Vojne bezbednosti dok sam ležao na VMA. Niti me je zvao istražni sudija, ni tužioc. Niko me više nije kontaktirao u vezi tog slučaja. To je jedna sramota od države i od sistema", ogorčen je bio Knežević.

Autor: D.Bošković