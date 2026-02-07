AKTUELNO

Politika

Ministarka Stamenkovski posetila Nadu Milić koja je izgubila trojicu sinova- blizanci stradali 1999. na KiM, treći umro od tuge: Kročivši u kuću majke heroja...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posetila je u Kraljevu Nadu Milić, majku koja je izgubila trojicu sinova - blizance Sršana i Bobana 1999. godina na KiM, a onda i Gorana kome je srce puklo od tuge za braćom.

"Kročivši u kuću Nade Milić u Kraljevu, majke heroja, koja je tri puta izgubila sve, ušla sam u svet bola, ljubavi i sećanja koja ne prolaze.

Dva sina blizanca dala su život za Srbiju 1999. godine. Ostala je bez obojice u samo 10 dana.

A onda, posle trinaest meseci, od tuge je stalo srce i najstarijem sinu. Nije izdržao bol za svojom braćom.

Izgubila je tri sina.

Tri života.

Tri dela svoje duše.

A kaže da se i dalje drži samo zbog njih.

U kući u kojoj su odrastali na zidovima stoje fotografije.
U vitrinama odlikovanja.

Na stolu uspomene.

Sve je pretvoreno u spomen-kuću, u tihu svetinju.

Iz te kuće ne izlazite isti. Ponesete u grudima težinu koju ne možete da objasnite rečima.

Za mene ovo nije samo poseta.


Kao država, kao ministarstvo, kao ljudi osećam obavezu da uradim sve da sećanje na braću Milić učinimo večnim.

Obećala sam majci Nadi da ćemo u Kraljevu podići spomenik njenim sinovima.

Da njihova imena stoje uspravno, baš kao što su oni stajali za svoju zemlju.

Jer heroji ne smeju da budu zaboravljeni, a majke koje su dale sve, zaslužuju da znaju da Srbija to pamti", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu.

Autor: D.Bošković

#Majka

#milica đurđevic

#nada milic

#stamenkovski

#troje dece

